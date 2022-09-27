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Литва передасть зимову форму близько 25 тисячам захисників України

27 вересня, 2022 вiвторок
23:10
війна з Росією Арвідас Анушаускас

Литва підготує та передасть  українським захисникам зимову форму на кілька мільйонів євро

Про це повідомило видання Delfi.

У найближчі місяці Литва підготує та передасть  українським захисникам зимову форму на кілька мільйонів євро. Литовці планують забезпечити зимовим одягом близько 25 тисяч українських військових. Про це під час виступу у сеймі 27 вересня сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За словами міністра, "антизахідна риторика Путіна і його  ядерні погрози", що супроводжували рішення очільника Кремля про "часткову мобілізацію" мали на меті утримати країни Заходу від підтримки України. Однак Литва істотно підтримуватиме Україну і надалі.  

"На даний час підтримка Литви озброєнням та іншою військовою технікою становить близько 209 мільйонів євро, - сказав  Арвідас Анушаускас. -  Підтримка Литвою України продовжується, вона дійсно значна. Але це не змагання між країнами з приводу підтримки, ми даємо те, що можемо дати, Україна просить те, що їй потрібно співробітництво між країнами з приводу підтримки, ми даємо то, що можемо дати, Україна просить це, що їй потрібно".

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2022, вiвторок
27 вересня
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