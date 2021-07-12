Литва підсилить кордон з Білоруссю армійськими частинами через загрозу мігрантів

Про це повідомляє LRT.



"В даний момент на нашому кордоні сконцентровано максимальну кількість співробітників Служби охорони кордону Литви (СООГЛ), також залучаються сили системи внутрішніх справ, і сьогодні ми конкретно обговорювали підключення додаткових структур збройних сил", - заявила міністр внутрішніх справ країни Агне Білотайте.



Зазначається, що конкретну кількість військових не було названо.



В кінці минулого тижня повідомлялося, що на охорону кордону планується направити 260 військових.



"Уже з суботи військові прийшли на підкріплення прикордонникам, але ми домовилися, що охорона нашого кордону буде укріплена ще більшою кількістю підрозділів збройних сил, я б не хотіла деталізувати цифри, оскільки ці цифри дуже педантичні", - зазначила міністр.



За її словами, основне послання укладає в тому, що "ми серйозно дивимося на ці загрози, і на охорону кордону виділяються максимальні сили як з системи внутрішніх справ, так і системи оборони".



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Міністр оборони Арвідас Анушаускас зазначив, що закони передбачають можливість під час екстремальної ситуації залучати збройні сили.



"Армія може бути залучена для надання допомоги державним і муніципальним відомствам у разі екстремальної ситуації, коли масштаби події інтенсивно ростуть. Так ось зараз така ситуація", - пояснив він.



"До цих пір виявлялася логістична підтримка - наметове містечко, намети-ангари. Устаткування огорожі, проте з урахуванням потреби литовська армія готова значно збільшити допомогу, це і буде зроблено, в найближчі тижні ця допомога збільшиться", - зазначив міністр оборони.



Він також сказав, що залучаються військові ресурси не будуть називатися, лише зазначив, що "допомога буде використовуватися ефективно".

Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю.