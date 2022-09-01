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Литва пропонує спорядити на ЗАЕС поліцейську місію

1 вересня, 2022 четвер
20:18
Світ Арунас Паулаускас

Заступник генерального комісара поліції Литви Арунас Паулаускас на саміті глав правоохоронних органів ООН (UNCOPS), запропонував розмістити на Запорізькій атомній електростанції постійні поліцейські сили Організації

Про це повідомляє МЗС Литви.

"Литва виступає за створення довготривалої місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС, де поліція ООН могла б сприяти шляхом забезпечення її фізичної безпеки", – пояснив Паулаускас.

Він додав, що попри віддаленість війни в Україні для деяких країн "ядерні інциденти не зважають на національні кордони".

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"Російські військові контролюють і використовують для військових цілей одну з чотирьох атомних електростанцій в Україні. Ядерний інцидент на ній становитиме загрозу навіть для найбільш віддалених країн світу", – наголосив представник Литви.

Паулаускас додав, що Литва готова взяти активну участь у такій поліцейській місії ООН та скерувати до її складу своїх правоохоронців.

  • 31 серпня заступник директора Інституту проблем безпеки АЕС Сергій Паскевич в ефірі Еспресо заявив, що МАГАТЕ має оцінити готовність працівників ЗАЕС діяти у випадку аварії.
  • Того ж дня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до ЗАЕС, прибула до Запоріжжя, попри те, що окупанти змусили делегацію чекати в черзі на межі окупованих територій.
  • 1 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС, попри намагання окупантів завадити їй.
  • 1 вересня в ефірі Еспресо ексголова Держкомітету з ядерної безпеки Микола Штейнберг заявив, що наразі немає чого чекати від місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

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