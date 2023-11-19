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Лівий економіст проти правого: cьогодні в Аргентині обирають президента

19 листопада, 2023 неділя
15:00
Світ кандидат в президенти від партії La Libertad Avanza Хав’єра Мілеї (зліва) та кандидат в президенти від партії Union por la Patria Серхіо Масса

Сьогодні, 19 листопада 2023 року, в Аргентині проходить другий тур президентських виборів. Кандидатами є лівий міністр економіки Серхіо Масса та правий лібертаріанець Хав’єр Мілей, який є прихильником Трампа і обіцяє знищити політичну систему та здійснити радикальні реформи

Про це повідомляє Buenos Aires Times. 

Серхіо Масса та Хав’єр Мілей, які змагаються за президенство у другому турі виборів, пропонують дві надзвичайно різні версії країни.

Голосування розпочинається о 08:00 за місцевим часом і припиняється о 18:00, проте опитування показують, що Мілей, який обіцяв "підірвати" політичну систему Аргентини, вже має дуже незначну перевагу.

У першому турі Масса виграв з 36,7%, випередивши Мілея, який набрав 30%.

Що пропонує Мілей

53-річний Хав’єр Мілей - економіст, чия риторика проти істеблішменту здобула прихильність серед молодих виборців, розчарованих у традиційній політиці, розповідає BBC News.

Його Лібертаріанську партію, яку він заснував 2018 року, виборці вважають такою, що має гарну репутацію, і вони готові дати шанс його радикальним пропозиціям після десятиліть економічних потрясінь.

Мілей пообіцяв замінити місцеву валюту, песо, на долар США і заявив, що "підірве" центральний банк Аргентини. Він також любить вирішувати суперечки щодо соціальних питань, обіцяючи, що скасує статеве виховання в школах, послабить закони про зброю та дозволить торгівлю людськими органами

У своїх виступах він нападав на аргентинця за походженням Папу Франциска, якого звинувачував у комуністичності.

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Мілей з’являвся на заходах у шкіряній куртці з бензопилою.

Найбільший резонанс викликала передвиборча обіцянка Мілея замінити національну валюту песо американським доларом.

"Меседж Мілея є простим: правляча каста політиків і бюрократів зліва й справа зруйнувала країну нестримною корупцією та захмарною інфляцією. Вихід, на його думку, полягає в різкому скороченні державних витрат та доларизації економіки, скасуванні сильно девальвованого аргентинського песо в Аргентині та заміні його валютою США", - писала з цього приводу місяць тому лондонська Financial Times.

Економічну складову передвиборчої програми Мілея також досліджувала агенція ділової інформації Bloomberg, що описує пропоновані ним фінансово-економічні реформи наступним чином:

скорочення державних витрат настільки сильне, що заходи жорсткої економії, яких вимагає Міжнародний валютний фонд, виглядатимуть в порівнянні з ним "крихітним";

приватизація дефіцитних державних компаній;

заохочення приватних інвестицій;

скасування та зниження низки податків;

розвідка й видобуток корисних копалин через систему роялті та концесій.

Натомість опоненти Хав’єра Мілея вважають його небезпечним популістом.

Що пропонує Масса

51-річний Серхіо Масса очолював Палату депутатів до того, як у 2022 році став міністром економіки, намагався переконати виборців, що він має досвід, щоб вивести країну з економічного спаду.

Він запевняє, що надасть гарантії, що бідні аргентинські верстви населення продовжуватимуть отримувати соціальні виплати та субсидований громадський транспорт. У соціальних питаннях він ліберал, зокрема підтримує нещодавню легалізацію абортів у Аргентині. Він також попередив про небезпеку зміни клімату, на відміну від Мілея, який є скептиком щодо питань зміни клімату.

"Важливо, що саме високі ціни та стрімка інфляція викликають найбільше занепокоєння серед виборців, адже 40% аргентинців живуть у бідності", - зазначає BBC News.

Коли Масса був міністром економіки, річний рівень інфляції в країні досяг 143%. Водночас Масса випередив Мілея й посів друге місце під час першого туру 22 жовтня. Проте йому не вистачило 45% голосів для повної перемоги.

Консерваторка Патриція Буллріх, яка посіла третє місце в першому турі, підтримала Мілея, якого, згідно з опитуваннями, підтримують більшість виборців.

Економіка
вибори
вибори президента
інфляція
безробіття
Аргентина
Дональд Трамп
Папа Римський Франциск
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