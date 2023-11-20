Лівобережжя Дніпра на Херсонщині повністю під вогневим контролем ЗСУ, - військовий експерт Снєгирьов

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Можемо говорити, що ЗСУ контролюють територію на лівобережжі Херсонщини завширшки приблизно до 10 км. До того ж українські сили розширюють зону своєї присутності під прикриттям засобів ураження і систем РЕБ. Окупанти відзначають той факт, що вони не в змозі скинути українські підрозділи у р.Дніпро, бо власне існує так званий дашок систем РЕБ і, відповідно, безпілотників, які вміло використовує українська сторона. Крім того, відзначається високий рівень нашої контрбатарейної боротьби, завдання ударів по місцях скупчення противника та ворожих тилових логістичних базах", - зауважив військовий експерт.

Дмитро Снєгирьов навів позитивний приклад знищення тилової колони ворога загальною кількістю понад 10 одиниць автомобільної та бронетехніки на лівобережжі Херсонщини. Під час завдання удару по цій колоні, за російськими оцінками, загинуло декілька десятків військових окупаційної армії.

"Варто відзначити успішний характер ударів по командно-штабних пунктах російських військ на лівобережжі Херсонської області. Зокрема, відомо про удар по командно-штабному пункту групи військ "Днепр". За оцінками Генштабу ЗСУ на лівому березі р.Дніпро немає угруповання противника, яке б свідчило про наявність у нього оперативного резерву. Йдеться про те, що лівий берег р.Дніпро в Херсонській області повністю під контролем ЗСУ. Яскраве тому свідчення – знищення цієї тилової колони. Зазначу, що ширина лівого берега, тобто від р.Дніпро до адміністративних кордонів з Кримом – це приблизно до 70 км. А з використанням РСЗВ під наш тотальний вогневий контроль потрапляє вся територія лівого берега", - наголосив співголова ГІ "Права Справа".

На його думку, рішення тримати армією РФ лівий берег р.Дніпро до останнього росіянина має виключно політичне забарвлення.