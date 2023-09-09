Логіки в цьому нема: військовий експерт про автомобільні шини, які росіяни розкладають на літаки
Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров зазначив, що у Росії немає стратегічних аеродромів із підземними й наземними ангарами для захисту літаків
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Автомобільні шини не роблять неможливим зробити супутникові знімки. Росіяни вважають, що розкладені шини на літаках якимось чином їм допоможуть. Це динамічний захист, як на танках. Це називається: загальні рішення протикумулятивних дій. Якщо дрон несе суміш піротехнічної запальної дії, то шини загоряються й фюзеляж літака покривається полум'ям. Логіки в цьому немає. Тому що єдиний ефективний захист літаків на військових аеродромах - це спеціальні підземні й наземні ангари, куди мають заганятися літаки", - пояснив Крамаров.
За словами експерта, у Росії більшість аеродромів - це аеродроми перебазування й транспортування.
"Стратегічні аеродроми, де передбачались удари з боку ворога в Радянському союзі, були здебільшого на території України. Оскільки росіяни вважали, що їм це непотрібно. Тому в нас на аеродромах така інфраструктура є, а в них немає", - підкреслив Крамаров.
- Нагадаємо, на аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області у ніч на 26 грудня 2022 року пролунали вибухи. Окупанти повідомили про трьох загиблих російських військовослужбовців. Наступного дня речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що після вибухів на аеродромі росіяни передислокували частину авіації з Енгельсу у Саратовській області РФ.
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