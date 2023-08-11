Ломаченко відмовився битись за титул WBC проти непереможного американця
Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що Василь Ломаченко не буде наступним суперником Шакура Стівенсона
Про це повідомив Стів Кім.
За словами Арума, Ломаченко не хоче битись у цьому році, зокрема через війну в Україні.
"Ломаченко відмовляється проводити бій у цьому році. Він хоче взяти відпустку. Ця лайнова ситуація все ще триває в Україні, все приблизилось до місця, де він живе – поряд з Одесою, яку бомбардують. Він справді не може зосередитися на боях. Я не думаю, що це має якесь відношення до Шакура", - сказав Арум.
Бій Ломаченко - Стівенсон
У середу, 2 серпня, WBC (Всесвітня боксерська рада) оголосила володаря титулу в легкій вазі (до 61,2 кг) Девіна Хейні "чемпіоном у відпустці", оскільки американець вирішив провести наступний бій у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) проти співвітчизника Реджиса Прогрейса.
WBC планувала санкціонувати бій за вакантний титул в легкій вазі між обов’язковим претендентом Шакуром Стівенсоном та лідером рейтингу Василем Ломаченком.
Стівенсон неодноразово викликав українця на бій.
Поразка від Хейні
Ломаченко 21 травня у Лас-Вегасі програв Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі одноголосним рішенням суддів. Для 35-річного боксера з України ця поразка стала третьою в кар'єрі. Він не погодився з програшем та вимагав у американця реваншу.
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