Ломаченко відмовився битись за титул WBC проти непереможного американця

Про це повідомив Стів Кім.

За словами Арума, Ломаченко не хоче битись у цьому році, зокрема через війну в Україні.

"Ломаченко відмовляється проводити бій у цьому році. Він хоче взяти відпустку. Ця лайнова ситуація все ще триває в Україні, все приблизилось до місця, де він живе – поряд з Одесою, яку бомбардують. Він справді не може зосередитися на боях. Я не думаю, що це має якесь відношення до Шакура", - сказав Арум.

Бій Ломаченко - Стівенсон

У середу, 2 серпня, WBC (Всесвітня боксерська рада) оголосила володаря титулу в легкій вазі (до 61,2 кг) Девіна Хейні "чемпіоном у відпустці", оскільки американець вирішив провести наступний бій у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) проти співвітчизника Реджиса Прогрейса.

WBC планувала санкціонувати бій за вакантний титул в легкій вазі між обов’язковим претендентом Шакуром Стівенсоном та лідером рейтингу Василем Ломаченком.

Стівенсон неодноразово викликав українця на бій.

Поразка від Хейні

Ломаченко 21 травня у Лас-Вегасі програв Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі одноголосним рішенням суддів. Для 35-річного боксера з України ця поразка стала третьою в кар'єрі. Він не погодився з програшем та вимагав у американця реваншу.