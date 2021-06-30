Луческу назвав головного фаворита Євро-2020
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що вважає головним фаворитом чемпіонату Європи з футболу збірну Італії
Про це повідомляє Tuttosport.
На переконання румунського тренера київського клубу, Євро-2020 виграє збірна Італії.
"Хто виграє Євро-2020? Італія. Я кажу про це щиро і не лише тому, що прив'язаний до Італії. Манчіні показав, що у нього є чіткі ідеї, і він заслуговує оплесків", - сказав Луческу.
Збірна Італії 2 липня посперечається за вихід до півфіналу з Бельгією. Швейцарія того ж дня зустрінеться з Іспанією. 3 липня Чехія зіграє з Данією, а Україна - з Англією.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Найкращим гравцем матчу між Україною та Швецією було визнано півзахисника нашої збірної Олександра Зінченка.
- Пізніше з'ясувалося, що форвард збірної України Артем Довбик забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи та відібрав рекорд у легендарного француза Мішеля Платіні.
- Також стало відомо, що травмований у матчі проти Швеції форвард збірної України Артем Бесєдін більше не зіграє на турнірі.
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