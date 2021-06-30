Луческу назвав головного фаворита Євро-2020

Про це повідомляє Tuttosport.

На переконання румунського тренера київського клубу, Євро-2020 виграє збірна Італії.

"Хто виграє Євро-2020? Італія. Я кажу про це щиро і не лише тому, що прив'язаний до Італії. Манчіні показав, що у нього є чіткі ідеї, і він заслуговує оплесків", - сказав Луческу.

Збірна Італії 2 липня посперечається за вихід до півфіналу з Бельгією. Швейцарія того ж дня зустрінеться з Іспанією. 3 липня Чехія зіграє з Данією, а Україна - з Англією.

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