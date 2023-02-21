Лукашенко може втратити владу, а Путін - єдиного союзника, якщо Білорусь вступить у війну, - опозиціонер Ковалевський
Представник із закордонних справ Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський вважає, що Путін не тисне на Лукашенко
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Немає тиску Путіна на Лукашенка. Є розуміння того, що білоруський народ не терпітиме вступ у війну білоруськими військовими. Це стримує і Лукашенко, і Путіна від надсилання військових Білорусі. Вони розуміють, що це може призвести до дестабілізації ситуації у Білорусі ще більше", - пояснив Ковалевський.
За його словами, Лукашенко може втратити владу, а Путін єдиного й важливого стратегічного союзника.
"Дякуючи Лукашенку, він (Путін, - ред.) може погрожувати Україні на 1084 км білорусько-українського кордону. Для Путіна це неприпустима втрата, це може зупинити війну. Тому, що Росія загубить найбільш значну стратегічну перевагу над Україною у порівнянні з 2014 роком, - підкреслив Ковалевський.
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