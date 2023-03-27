Лукашенко та Путін мають знати, що Україна буде знищувати тактичну ядерну зброю у Білорусі, - ексочільник СБУ Наливайченко
Україні після заяв російського диктатора Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі треба готуватися нейтралізовувати та знищувати її
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат та колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
"Путін зараз говорить про те, що розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі зі своїми екіпажами та військовими. Це означає, що Бахмутський, Авдіївський та інші напрямки - ЗСУ там зламали хребет наступу РФ. І в черговий раз Путін хапається за ядерну палицю та намагається залякати весь світ", - сказав він.
Наливайченко нагадав, що останні тактичні ядерні ракети були вивезені з Білорусі у 1996 році.
"27 років тому міжнародними зусиллями Білорусь та Росія були змушені вивезти звідти тактичні ядерні ракети. Зараз Путін порушив всі міжнародні домовленості щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Для білорусів це означає, що вони самі і їхня територія є ціллю для знищення ядерної загрози", - додав нардеп.
Ексочільник СБУ вважає, що Путін поставив під загрозу життя самих білорусів.
"Він погрожує цими ракетами Україні - поблизу нашого кордону з'являється ще одна ядерна загроза. Нам треба чітко ставити питання, що нам потрібні ракети дальньої дії, розміщувати їх вздовж кордону з Білоруссю і готуватися нейтралізовувати та знищувати тактичну ядерну зброю. Лукашенко та Путін мають знати, що Україна разом із союзниками у разі розміщення таких ракет готується їх знищувати та обороняти себе", - підсумував Наливайченко.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
- А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
- У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування". А Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.
- Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції. Натомість польське міністерство закордонних справ назвало такий намір президента Росії кроком до подальшого втягування країни у військову машину.
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