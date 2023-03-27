Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат та колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"Путін зараз говорить про те, що розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі зі своїми екіпажами та військовими. Це означає, що Бахмутський, Авдіївський та інші напрямки - ЗСУ там зламали хребет наступу РФ. І в черговий раз Путін хапається за ядерну палицю та намагається залякати весь світ", - сказав він.

Наливайченко нагадав, що останні тактичні ядерні ракети були вивезені з Білорусі у 1996 році.

"27 років тому міжнародними зусиллями Білорусь та Росія були змушені вивезти звідти тактичні ядерні ракети. Зараз Путін порушив всі міжнародні домовленості щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Для білорусів це означає, що вони самі і їхня територія є ціллю для знищення ядерної загрози", - додав нардеп.

Ексочільник СБУ вважає, що Путін поставив під загрозу життя самих білорусів.

"Він погрожує цими ракетами Україні - поблизу нашого кордону з'являється ще одна ядерна загроза. Нам треба чітко ставити питання, що нам потрібні ракети дальньої дії, розміщувати їх вздовж кордону з Білоруссю і готуватися нейтралізовувати та знищувати тактичну ядерну зброю. Лукашенко та Путін мають знати, що Україна разом із союзниками у разі розміщення таких ракет готується їх знищувати та обороняти себе", - підсумував Наливайченко.