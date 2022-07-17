Лукашенко відкриє другий фронт, якщо Путін захопить Донеччину, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що Білорусь відтягує вступ у війну, але вона до цього готова
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Військові навчання білоруської армії на кордонах з Україною продовжено у 12 раз. Навчання відпрацювали та не повернули військових до місць дислокації. В Єйську розвантажився ешелон з технікою для посилення охорони державного кордону. На авіабазу "Барановичі" прибувають російські пілоти, відпрацьовують висадку десанту та завдання ударів", - зауважив Сазонов.
Також військовослужбовець ЗСУ додав, що Лукашенко погодився взяти участь у другій фазі війни.
"У Білорусі достатньо російських військових у білоруській формі. Якщо Путін захопить Донецьку область, ми отримаємо другий фронт з Білоруссю. ЗСУ готові зустрічати ворога. Ми маємо достатньо військових частин, укомплектованих хлопцями з бойовим досвідом. Які зможуть і білорусам, і росіянам у білоруській формі дати відсіч", - наголосив Сазонов.
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