Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Військові навчання білоруської армії на кордонах з Україною продовжено у 12 раз. Навчання відпрацювали та не повернули військових до місць дислокації. В Єйську розвантажився ешелон з технікою для посилення охорони державного кордону. На авіабазу "Барановичі" прибувають російські пілоти, відпрацьовують висадку десанту та завдання ударів", - зауважив Сазонов.

Також військовослужбовець ЗСУ додав, що Лукашенко погодився взяти участь у другій фазі війни.

"У Білорусі достатньо російських військових у білоруській формі. Якщо Путін захопить Донецьку область, ми отримаємо другий фронт з Білоруссю. ЗСУ готові зустрічати ворога. Ми маємо достатньо військових частин, укомплектованих хлопцями з бойовим досвідом. Які зможуть і білорусам, і росіянам у білоруській формі дати відсіч", - наголосив Сазонов.

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