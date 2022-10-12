Лунін прокоментував порятунок "Реала" від поразки у матчі з "Шахтарем"
Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін заявив, що мадридці заслужили на забитий гол у грі Ліги чемпіона проти "Шахтаря"
Про це повідомляє Tribuna.com.
"На гол ми точно награли, а на якій хвилині ми його забили - це інше питання. В кожному матчі ми граємо на перемогу. Сьогодні нам потрібні були 3 очки, щоб забезпечити вихід з групи", - сказав Лунін після матчу, в якому він захищав ворота "Реала", який врятувався від поразки у компенсований час та звів гру внічию 1:1.
Українець, який у нинішньому сезоні провів за "Реал" четвертий матч, запевнив, що намагається скористатися кожним шансом, який йому дає головний тренер мадридців Карло Анчелотті.
"Намагаюся використати всі матчі, в яких мені довелося зіграти. Сподіваюся, доведеться зіграти ще, щоб довести, що я гідний знаходитися в цьому клубі", - зазначив Лунін.
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