Про це повідомляє Tribuna.com.

"На гол ми точно награли, а на якій хвилині ми його забили - це інше питання. В кожному матчі ми граємо на перемогу. Сьогодні нам потрібні були 3 очки, щоб забезпечити вихід з групи", - сказав Лунін після матчу, в якому він захищав ворота "Реала", який врятувався від поразки у компенсований час та звів гру внічию 1:1.

Українець, який у нинішньому сезоні провів за "Реал" четвертий матч, запевнив, що намагається скористатися кожним шансом, який йому дає головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Намагаюся використати всі матчі, в яких мені довелося зіграти. Сподіваюся, доведеться зіграти ще, щоб довести, що я гідний знаходитися в цьому клубі", - зазначив Лунін.

11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевич заявив, що Карло Анчелотті, який очолює "Реал", визнав, що мадридці не заслуговували на нічию у матчі Ліги чемпіонів.

УЄФА назвав найкращим футболістом матчу 4-го туру Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та "Реалом" півзахисника українського клубу Артема Бондаренка.

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