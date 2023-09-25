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"Має бути ембарго": дипломат Чалий пояснив, чому санкції проти РФ недостатні для припинення війни

25 вересня, 2023 понедiлок
22:06
Війна з Росією санкції проти РФ

Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий пояснив, чому санкції проти Російської Федерації недостатні для припинення війни

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"У таких ситуаціях, коли країна розв'язує конфлікт, то санкція, яка має бути - це ембарго. Це повна заборона імпорту з цієї країни всього, як з Іраном робили. Чого не зробили зараз? Тому, що ООН не прийняла спільного рішення, Радбез блокується Росією. І через це, ці санкції не відповідають тому порушенню міжнародного права, статуту ООН, який здійснила Росія - це перша причина", - наголосив дипломат.

Чалий додав, що причина, чому санкції досі не введені на тому рівні, який потрібний - це відсутність рішення ООН.

"Кожна країна починає свої дивитися інтереси. Ми вже знаємо якусь окрему позицію Угорщини, яка член НАТО й також інші країни "хочуть зловити рибку" в цій ситуації", - зазначив він.

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Дипломат наголосив, що коли всі великі світові інвестиційні фонди, які вкладали в Газпром, в Росатом вийдуть повністю з Росії - тоді можна буде сказати, що тут є певні орієнтири й розуміння з економікою. Проте, досі є компанії, які працюють в Росії, досі в агресора є можливості не виходити на інші напрями, й навіть демпінгуючи, але виживати в розрізі найближчих років.

"Тому, що Путін поставив питання безпеки питанням номер один - вони залізуть в кишеню кожному своєму громадянину, навіть не будуть цуратися, якщо в них буде голод, але все одно будуть це робити. Тому виснажити Росію - це дуже сумнівна ідея", - вважає Чалий.

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Окрім цього, він також звернув увагу на те, що навіть ймовірне виснаження Росії не дасть можливість переконати їх у своїх помилках і, щоб вони відійшли у військовому плані.

"І тому санкційна політика має бути введена зараз максимально, до чого зараз ніхто не готовий, або треба сказати чесно, що всі надії тепер покладаються на фронт, а це не найкращий варіант, тому що спочатку США підтримували саме санкціями плюс нарощенням поступовим", - додав Чалий.

  • 14 вересня США ввели нові санкції проти понад 150 компаній та осіб, які допомагають РФ обходити обмеження.
  • Міністерство фінансів США 19 вересня оголосило про санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, Росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників
  • У п'ятницю, 22 вересня, Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб.
  • Також 22 вересня Країни G7 відвідали Індію, щоб перевірити реалізацію блокування імпорту алмазів, видобутих у Росії.
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