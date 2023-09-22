Санкції проти РФ недостатньо ефективні, Росія щомісячно витрачає на війну $12 млрд, - президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"

Про це розповів експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар в етері телеканалу "Еспресо".

"За скромними оцінками, зараз Росія витрачає на війну 12 млрд доларів. По не скромних оцінках, до 15 млрд доларів. Питання в тому, що країна-агресор використовує певні статті витрат, які не мають прямого відношення до їхньго військового бюджету, а ідуть, наприклад, по лінії медичної допомоги, тобто по лінії Міністерство охорони здоров'я Росії. Тому ці всі речі в комплексі українська дегація, ймовірно намагалася донести США", - завив Гончар.

За його словами, санкції проти РФ не є ефективними, бо не зупиняють цей вічний "двигун російської агресії". Санкції повинні були зупинити фінансоваий притік нафто та газодооларів у російський "бюджет війни", а цього не відбулось.

"Проблема в тому, в нас різна система оцінки ефективності санкцій. Санкційна система координат, яка прийнята в західних країнах, полягає в тому щоб прибрати можливості в РФ заробляти гроші на ринках західних країн. Вони не прибрали, але дійсно мінімузвали такі можливості. Проте питання в тім, що РФ переорієнтувала свій експорт значню мірою на схід та південь. Так, вона понесла втрати. Якщо ми беремо потік нафтодоларів, то Росія отримує майже вдвічі менше, порівняно з минулим роком. Але минулого року вона отримала рекордні надходження. Тому того бюджету, який Росія отримує зараз, цілком вистачає", - пояснив експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин.

За словами Михайла Гончара, ситуація з допомогою Україні останніми місяцями стала заручницею внутрішньополітичних процесів у США в контексті майбутніх виборів.

"Коли звучать цифри, пов'язані з сумами американської допомоги Україні, потрібно їх ретельно аналізувати і не просто називати, а показувати та порівнювати з тим, що має агресор у своєму розпорядженні. Коли кажуть, що Україна вже отримала 113,5 млрд доларів американської допомоги, це звучить вражаюче. Насправді значна частина цієї допомоги минулого року йшла під "титулом Україна", але до України не мала жодного відношення. Пряма допомога 81,3 млрд доларів, яка включає в себе все, не тільки військову, а гуманітарну та фінансову допомогу", - пояснив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" .

Тому на думку експерта, коли звучать ці цифри, потрібно їх аналізувати на тлі того, що має Росія.