Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Санкції проти РФ недостатньо ефективні, Росія щомісячно витрачає на війну $12 млрд, - президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"
Ексклюзив

Санкції проти РФ недостатньо ефективні, Росія щомісячно витрачає на війну $12 млрд, - президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"

22 вересня, 2023 п'ятниця
16:14
Війна з Росією санкції проти РФ

Санкції проти РФ не є ефективними, економіка в РФ зростає. Зараз країна-агресор щомісячно витрачає на війну близько 12 млрд доларів

Про це розповів експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар в етері телеканалу "Еспресо".

"За скромними оцінками, зараз Росія витрачає на війну 12 млрд доларів. По не скромних оцінках, до 15 млрд доларів. Питання в тому, що країна-агресор використовує певні статті витрат, які не мають прямого відношення до їхньго військового бюджету, а ідуть, наприклад, по лінії медичної допомоги, тобто по лінії Міністерство охорони здоров'я Росії. Тому ці всі речі в комплексі українська дегація, ймовірно намагалася донести США", - завив Гончар.

За його словами, санкції проти РФ не є ефективними, бо не зупиняють цей вічний "двигун російської агресії". Санкції повинні були зупинити фінансоваий притік нафто та газодооларів у російський "бюджет війни", а цього не відбулось. 

"Проблема в тому, в нас різна система оцінки ефективності санкцій. Санкційна система координат, яка прийнята в західних країнах, полягає в тому щоб прибрати можливості в РФ заробляти гроші на ринках західних країн. Вони не прибрали, але дійсно мінімузвали такі можливості. Проте питання в тім, що РФ переорієнтувала свій експорт значню мірою на схід та південь. Так, вона понесла втрати. Якщо ми беремо потік нафтодоларів, то Росія отримує майже вдвічі менше, порівняно з минулим роком. Але минулого року вона отримала рекордні надходження. Тому того бюджету, який Росія отримує зараз, цілком вистачає", - пояснив експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин.

За словами Михайла Гончара, ситуація з допомогою Україні останніми місяцями стала заручницею внутрішньополітичних процесів у США в контексті майбутніх виборів.

"Коли звучать цифри, пов'язані з сумами американської допомоги Україні, потрібно їх ретельно аналізувати і не просто називати, а показувати та порівнювати з тим, що має агресор у своєму розпорядженні. Коли кажуть, що Україна вже отримала 113,5 млрд доларів американської допомоги, це звучить вражаюче. Насправді значна частина цієї допомоги минулого року йшла під "титулом Україна", але до України не мала жодного відношення. Пряма допомога 81,3 млрд доларів, яка включає в себе все, не тільки військову, а гуманітарну та фінансову допомогу", - пояснив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" .

Тому на думку експерта, коли звучать ці цифри, потрібно їх аналізувати на тлі того, що має Росія. 

  • 14 вересня США ввели нові санкції проти понад 150 компаній та осіб, які допомагають РФ обходити обмеження.
  • 22 вересня Країни G7 відвідують Індію, щоб перевірити реалізацію блокування імпорту алмазів, видобутих у Росії.
Новини
Україна
санкції проти Росії
окупанти
США
Читайте також:
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
20 вересня, 2023 середа
Хто така Ганна Маляр? І чому її звільненню радіють воєнкори та пресофіцери
21 вересня, 2023 четвер
З'явилися супутникові знімки удару ЗСУ по командному пункту росіян у Криму
Катрін Колонна
21 вересня, 2023 четвер
Голова МЗС Франції про виступ Лаврова на Радбезі ООН: "Наговорив брехні й пішов"
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.26
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
22 вересня
18:04
кіно, люди дивляться фільм
Україна відмовилася від Мангеттенського фестивалю короткометражок через проведення аналогічного заходу у РФ
18:03
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден сказав Зеленському, що США передадуть Україні невелику кількість ракет ATACMS, - NBC News
17:53
шкільні підручники
МОН розповіло про ситуацію з підручниками для 5-х і 6-х класів
17:44
лукашенко, 9 травня 2023
"Думаєте, Польща просто так тисне бідну Україну?": Лукашенко запустив щодо Зеленського зневажливий наратив
17:36
OPINION
Арсеній Яценюк
Війна Росії проти України стала, серед іншого, випробуванням для нашої дружби і партнерства з іншими народами
17:30
обстріл ракета
ЗСУ оголосили ракетну загрозу, в Кременчуці прогриміли вибухи
17:25
Денис Шмигаль
Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro
17:25
Боротьба зі стресом у дітей: МОН і фонд "Східна Європа" запустили кампанію BraveKidsUkraine
17:03
Жозеп Боррель
Боррель сказав, чи стане конфлікт з іншими країнами щодо зерна перешкодою для вступу України до ЄС
17:02
Юліан Нагельсманн
Німеччина презентувала нового головного тренера збірної
17:00
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов назвав два варіанти для Чорноморського флоту РФ і "перейменував" Севастополь
16:57
суд, суддя
Суддю з Луганщини звинуватили в держзраді та ще низці злочинів за співпрацю з окупантами
16:42
Арнольд Хегай
Українець очолив рейтинг WBO у напівлегкій вазі
16:27
Оновлено
ЗСУ вразили штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі
16:23
Журналіст і військовий Кіпіані про настрої українців: "Бандера й Шухевич були би не найбільшими русофобами серед нас"
16:23
Виманили у пенсіонерів понад 1 млн грн, вдавши соцпрацівників: 9 членів злочинної організації підозрюють у шахрайстві
16:11
Президент Румунії Клаус Йоганніс
"Ситуація неприйнятна": президент Йоганніс про падіння російських дронів на території Румунії
15:56
авіакомпанія, Россия, Росія, РФ, транспорт
Грузія відмовила в польотах підсанкційній російській авіакомпанії
15:51
ООН
Репресії в Росії сягнули рівня сталінських часів, – ООН
15:30
Василь Стус
"Став жертвою Росії": Вахтанг Кіпіані пояснив, чому взявся за книжку про Стуса
15:10
окупанти
У "вільні" квартири Токмака розселяють окупантів, а ті відправляють майно власників до РФ
15:00
Ексклюзив
ракета ATACMS
Військовий експерт: Якщо буде загроза падіння Україні, американці прискорять надання F16, ATACMS та іншого озброєння
14:59
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:46
Монобанк
Монобанк запустив нову послугу для ФОПів. Деталі
14:41
електроенергія
Без світла залишається частина споживачів у 5 областях: стан енергосистеми України 22 вересня
14:37
Оновлено
Курахове
Кількість постраждалих від обстрілу Курахового на Донеччині 21 вересня зросла до 16
14:33
Андрій Любка
Номінації "За внесок у перемогу" не буде: член Шевченківського комітету Любка пояснив чому
14:24
На фото: іранський дрон
Іран у річницю війни з Іраком показав новий дрон нібито найбільшої дальності у світі
14:20
OPINION
Ігор Луценко
У підрозділі я - довгожитель і щасливець
14:16
Блог Андрія Любки
Андрій Любка про членство у Шевченківському комітеті: "Важливо, аби премія не асоціювалася з літніми людьми"
13:53
Букерівська премія - 2023: оголошено короткий список номінантів
13:42
Україна Євросоюз
Україна отримала транш макрофінансової допомоги від ЄС на €1,5 млрд
13:39
Іран
Іранські активісти в ЄС заявляють про погрози та переслідування з боку Тегерана
13:38
Пресреліз
"Українська бронетехніка" поставила ЗСУ тисячі дефіцитних 122-мм пострілів та нарощує їхнє виробництво
13:32
Кабмін
Уряд відклав створення реєстру олігархів до закінчення війни
13:25
ООН ЛГБТ
Ердоган поскаржився на прапори "кольору ЛГБТ" в залі ООН
13:22
Турель "Шабля"
Сили оборони отримають дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля"
13:15
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
Режим Лукашенка вербує вагнерівців до своєї ПВК, - Спротив
13:05
Екуменічний соціальний тиждень
У жовтні у Львові відбудеться Екуменічний соціальний тиждень
12:46
окупанти Бердянськ
На тимчасово окупованих територіях запрацювали фейкові судові органи, - мер Мелітополя
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV