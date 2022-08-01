Про це в коментарі Еспресо заявив виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України Святослав Павлюк.

"На Запорізькій АЕС, яка є однією з найбільших у Європі, відбуваються жахливі процеси. І вони проходять повз належну увагу медіа, – каже Святослав Павлюк. – По-перше, окупанти тероризують персонал, там зникають люди. По-друге, вони вже намагалися завозити техніку безпосередньо в зони, прилеглі до атомних реакторів, входити в активні зони з обладнанням. Персонал їх не пускає, наскільки може, спрацьовують автоматичні системи захисту. Але це брутальна сила, яка може туди залізти. Небезпека того, що може статись ядерний інцидент на Запорізькій станції, є абсолютно серйозною. Але якось цьому не приділяють належної уваги".

Про те, що окупанти облаштовують вогневі позиції на Запорізькій АЕС, раніше повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

21 липня повідомлялось, що на Запорізькій АЕС може статися така ж пожежа, як під час Чорнобильської аварії, через російські 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом у машинній залі 1-го енергоблоку станції.

Раніше росіяни вимагали, щоб адміністрація ЗАЕС надала їм доступ до машинних залів атомної станції.

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