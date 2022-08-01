Маємо серйозну небезпеку ядерного інциденту на Запорізькій АЕС, – експерт з енергетики
Російські загарбники намагаються завозити техніку в зони, прилеглі до атомних реакторів, і тероризують персонал
Про це в коментарі Еспресо заявив виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України Святослав Павлюк.
"На Запорізькій АЕС, яка є однією з найбільших у Європі, відбуваються жахливі процеси. І вони проходять повз належну увагу медіа, – каже Святослав Павлюк. – По-перше, окупанти тероризують персонал, там зникають люди. По-друге, вони вже намагалися завозити техніку безпосередньо в зони, прилеглі до атомних реакторів, входити в активні зони з обладнанням. Персонал їх не пускає, наскільки може, спрацьовують автоматичні системи захисту. Але це брутальна сила, яка може туди залізти. Небезпека того, що може статись ядерний інцидент на Запорізькій станції, є абсолютно серйозною. Але якось цьому не приділяють належної уваги".
- Про те, що окупанти облаштовують вогневі позиції на Запорізькій АЕС, раніше повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
- 21 липня повідомлялось, що на Запорізькій АЕС може статися така ж пожежа, як під час Чорнобильської аварії, через російські 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом у машинній залі 1-го енергоблоку станції.
- Раніше росіяни вимагали, щоб адміністрація ЗАЕС надала їм доступ до машинних залів атомної станції.
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