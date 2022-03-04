МАГАТЕ створило центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії запустило у цілодобовому режимі Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій.
Про це йдеться в повідомленні організації в Twitter.
Рішення було ухвалено через пожежу на Запорізькій атомній електростанції, яка була викликана обстрілами російської армії.
"МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій у режимі цілодобового реагування через серйозну ситуацію на Запорізькій АЕС в Україні", – йдеться у повідомленні.
Крім цього, міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до міністра енергетики США Дженніфера Гренголма з проханням не допустити ядерної катастрофи та закрити зону польотів над Україною у зв'язку з обстрілами російською армією Запорізької АЕС.
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- Стало відомо, що троє українських військових загинуло та двоє отримало поранення внаслідок штурму росіянами ЗАЕС 3 березня, персонал АЕС не постраждав
- Володимир Зеленський звернувся до росіян через обстріл Запорізької АЕС.
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- Також Зеленський просить енергодарців виганяти окупантів.
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