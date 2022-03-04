МАГАТЕ створило центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС

Про це йдеться в повідомленні організації в Twitter.

Рішення було ухвалено через пожежу на Запорізькій атомній електростанції, яка була викликана обстрілами російської армії.

"МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій у режимі цілодобового реагування через серйозну ситуацію на Запорізькій АЕС в Україні", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до міністра енергетики США Дженніфера Гренголма з проханням не допустити ядерної катастрофи та закрити зону польотів над Україною у зв'язку з обстрілами російською армією Запорізької АЕС.

Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили .

Стало відомо, що троє українських військових загинуло та двоє отримало поранення внаслідок штурму росіянами ЗАЕС 3 березня, персонал АЕС не постраждав

Володимир Зеленський звернувся до росіян через обстріл Запорізької АЕС.

Президент України вимагає від світових лідерів негайного посилення санкцій проти держави–ядерного терориста та просить закрити небо над Україною.

Також Зеленський просить енергодарців виганяти окупантів.