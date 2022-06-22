Магучіх з новим рекордом сезону тріумфувала на турнірі в Чехії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Магучіх підкорила висоту 203 см та оновила власний рекорд сезону. 20-річна українка намагалась також взяти висоту 2.05 м, але не зуміла стрибнути настільки високо.

Інша українка Ірина Геращенко у Брно стала другою. Катерина Табашник - четверта.

Brněnská laťka-2022

Брно, Чехія

Стрибки в висоту. Жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.03 м

2. Ірина Геращенко (Україна) – 1.97 м

3. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1.91 м

4. Катерина Табашник (Україна) – 1.91 м

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