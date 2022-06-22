Магучіх з новим рекордом сезону тріумфувала на турнірі в Чехії
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на турнірі в чеському Брно
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Магучіх підкорила висоту 203 см та оновила власний рекорд сезону. 20-річна українка намагалась також взяти висоту 2.05 м, але не зуміла стрибнути настільки високо.
Інша українка Ірина Геращенко у Брно стала другою. Катерина Табашник - четверта.
Brněnská laťka-2022
Брно, Чехія
Стрибки в висоту. Жінки
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.03 м
2. Ірина Геращенко (Україна) – 1.97 м
3. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1.91 м
4. Катерина Табашник (Україна) – 1.91 м
- Нагадаємо, 19 березня Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу в приміщенні у стрибках у висоту.
- Після цього Магучіх закликала світову спільноту до дієвих кроків, аби зупинити російську агресію.
- 19 червня українська легкоатлетка тріумфувала на змаганнях зі стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" у Парижі.
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