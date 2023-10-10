Маккарті заявив, що готовий повернутися на посаду спікера палати представників
Кевін Маккарті заявив, що готовий повернутися на посаду спікера палати представників, якщо республіканці не зможуть проголосувати за нового кандидата
Про це пише The Hill.
"Я зроблю все, чого захоче конференція республіканців", - сказав він, та додав, що готовий повернутися на посаду.
Видання зазначає, що хоча Маккарті й не має значущої підтримки серед республіканців, його основні конкуренти - Джим Джордан та Стів Скаліс - також не набирають 217 голосів, необхідних для отримання посади спікера палати представників.
Республіканці палати представників розпочнуть закриті засідання сьогодні, а голосування за нового спікера відбудуться пізніше цього тижня. Очікується, що демократи, які об'єднались, проголосувавши за усунення Маккарті, знову висунуть на цю посаду Хакіма Джеффріса. Попри це, видання наголошує, що шанси демократа отримати цю посаду "залишаються мізерними".
- 30 вересня Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну.
- Уряд був на межі закриття, оскільки Маккарті заявив, що планує голосувати в останню хвилину перед опівніччю.
- 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 діб схвалений сенатом та палатою представників. Перед підписанням голова Білого дому виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
- 4 жовтня палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США.
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