Маккарті заявив, що готовий повернутися на посаду спікера палати представників

Про це пише The Hill.

"Я зроблю все, чого захоче конференція республіканців", - сказав він, та додав, що готовий повернутися на посаду.

Видання зазначає, що хоча Маккарті й не має значущої підтримки серед республіканців, його основні конкуренти - Джим Джордан та Стів Скаліс - також не набирають 217 голосів, необхідних для отримання посади спікера палати представників.

Республіканці палати представників розпочнуть закриті засідання сьогодні, а голосування за нового спікера відбудуться пізніше цього тижня. Очікується, що демократи, які об'єднались, проголосувавши за усунення Маккарті, знову висунуть на цю посаду Хакіма Джеффріса. Попри це, видання наголошує, що шанси демократа отримати цю посаду "залишаються мізерними".