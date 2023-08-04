Малиновський знайшов два варіанти для продовження кар'єри

Про це повідомляє авторитетний журналіст Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, 30-річним українцем цікавиться головний тренер "Торіно" Іван Юрич. До Малиновського також є інтерес з Туреччини, а саме "Бешикташа".

Руслан Малиновський у "Марселі"

За інформацією L’Equipe, у "Марселі" серйозно невдоволені тим, що Руслан Малиновський досі не зміг повністю адаптуватись у Франції. Українець викликає серйозне роздратування з боку керівництва.

Футболіст збірної України приєднався до "Марселя" в січні цього року. На рахунку Руслана Малиновського 23 матчі, 2 голи та 1 асист за французький клуб.