Малиновський знайшов два варіанти для продовження кар'єри
Український півзахисник Руслан Малиновський може продовжити кар'єру в Італії або Туреччині
Про це повідомляє авторитетний журналіст Джанлука ді Марціо.
За інформацією джерела, 30-річним українцем цікавиться головний тренер "Торіно" Іван Юрич. До Малиновського також є інтерес з Туреччини, а саме "Бешикташа".
Руслан Малиновський у "Марселі"
За інформацією L’Equipe, у "Марселі" серйозно невдоволені тим, що Руслан Малиновський досі не зміг повністю адаптуватись у Франції. Українець викликає серйозне роздратування з боку керівництва.
Футболіст збірної України приєднався до "Марселя" в січні цього року. На рахунку Руслана Малиновського 23 матчі, 2 голи та 1 асист за французький клуб.
- У лютому стало відомо, що зарплата Малиновського у французькому "Марселі" складає 1,8 млн євро на рік.
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