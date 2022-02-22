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"Ман Юнайтед" відмовився летіти на матч ЛЧ російською авіакомпанією "Аерофлот", - ESPN

22 лютого, 2022 вiвторок
22:09
Спорт аерофлот

Англійський "Манчестер Юнайтед" відмовився від польоту російською авіакомпанією "Аерофлот" на матч Ліги чемпіонів з іспанським "Атлетико"

Про це повідомляє журналіст ESPN Марк Огден.

Російська компанія "Аерофлот" є офіційним партнером англійського "Манчестер Юнайтед", але для польоту в Іспанію на матч проти "Атлетико", британці скористались послугами іншої авіалінії.

За інформацією джерела, співпраця МЮ і "Аерофлоту" не припинялася. Ймовірно, що рішення було прийняте через останні прояви російської агресії та визнання незалежності "Л/ДНР".

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" пройде в Мадриді 23 лютого. Початок о 22:00.

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