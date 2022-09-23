Маріуполь – це Україна. Рух спротиву закликає взяти участь у національній акції

Про це інформує Маріупольська міська рада.

"Завтра, 24 вересня, по всій країні пройде національна акція "Маріуполь – це Україна". Маріуполь був, є та буде українським попри будь-які фейкові референдуми", - йдеться в повідомленні.

Збір о 12:00 біля центрів ЯМаріуполь в одинадцяти містах України:

Дніпро, вул. Воскресенська, 23

Вінниця, вул. Соборна, 50

Київ, вул. Антоновича, 39

Кропивницький, вул. Академіка Паученка, 41/26

Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3а

Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22а

Калуш, вул. Грушевського, 13

Одеса, вул. Пішонівська, 30-А

Львів, Галицька площа, 15

Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова, 52

Тернопіль, площа Героїв Євромайдану, 9.

"Більшість маріупольців, а це майже 200 тисяч людей, вже виїхали на вільну територію України. Кожен з них зробив свій справжній вибір за Україну. Наразі в окупованому місті досі залишаються маріупольці, які стали заручниками російських окупантів. Вони чекають на деокупацію, проте не можуть вийти на акції протесту через смертельну небезпеку", - додають у пресслужбі.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили проведення "референдумів" по приєднанню до РФ.

Депутат Запорізької облради Лишенко повідомив, що окупанти вигадують заходи, щоб забезпечити присутність людей для участі у "референдумі".

Окупанти планують залучити неповнолітніх до участі у псевдореферендумі на Донеччині, аби компенсувати нестачу охочих.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звернулося до всіх причетних до псевдореферендумів. На кожного з причетних до "референдумів" накладуть санкції. Буде ініційоване кримінальне переслідування й арештоване рухоме та нерухоме майно.

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