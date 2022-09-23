Маріуполь – це Україна. Рух спротиву закликає взяти участь у національній акції
Рух спротиву закликає 24 вересня взяти участь у національній акції "Маріуполь – це Україна"
Про це інформує Маріупольська міська рада.
"Завтра, 24 вересня, по всій країні пройде національна акція "Маріуполь – це Україна". Маріуполь був, є та буде українським попри будь-які фейкові референдуми", - йдеться в повідомленні.
Збір о 12:00 біля центрів ЯМаріуполь в одинадцяти містах України:
- Дніпро, вул. Воскресенська, 23
- Вінниця, вул. Соборна, 50
- Київ, вул. Антоновича, 39
- Кропивницький, вул. Академіка Паученка, 41/26
- Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3а
- Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22а
- Калуш, вул. Грушевського, 13
- Одеса, вул. Пішонівська, 30-А
- Львів, Галицька площа, 15
- Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова, 52
- Тернопіль, площа Героїв Євромайдану, 9.
"Більшість маріупольців, а це майже 200 тисяч людей, вже виїхали на вільну територію України. Кожен з них зробив свій справжній вибір за Україну. Наразі в окупованому місті досі залишаються маріупольці, які стали заручниками російських окупантів. Вони чекають на деокупацію, проте не можуть вийти на акції протесту через смертельну небезпеку", - додають у пресслужбі.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили проведення "референдумів" по приєднанню до РФ.
- Депутат Запорізької облради Лишенко повідомив, що окупанти вигадують заходи, щоб забезпечити присутність людей для участі у "референдумі".
- Окупанти планують залучити неповнолітніх до участі у псевдореферендумі на Донеччині, аби компенсувати нестачу охочих.
- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звернулося до всіх причетних до псевдореферендумів. На кожного з причетних до "референдумів" накладуть санкції. Буде ініційоване кримінальне переслідування й арештоване рухоме та нерухоме майно.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.96
Купівля 40.96Продаж 41.89
-
EUR
Купівля 40.07Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе