Відео радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував в телеграм.

Андрющенко пише, що отримання готівки в окупованому місті стало справжнім випробуванням: місцеві мешканці вишукуються в довгі черги, щоб отримати гроші з банкоматів чи в поштових відділеннях.

"За де-факто відстуності безготівкового обігу, звичних розрахунків карткою та інших благ цивілізації часів Українського контролю до окупації - прості дії перетворюються на челендж. Знущання над українцями в окупованому Маріуполі не має ані межи, ані точки зупинки", - наголошує Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що вчора, 18 листопада, Петро Андрющенко в етері Еспресо повідомив про збільшення кількості військових РФ у місті в 7-10 разів.

7 листопада радник мера Маріуполя писав, що окупанти зводять лінію оборони довкола міста.

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