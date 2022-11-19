Маріупольці вишукуються в черги до банкоматів та пошти, безготівкового розрахунку в міста немає
Радник мера Маріуполя опублікував ранкове відео з міста: через відсутність безготівкового розрахунку , мешканці стоять в чергах до поштових відділень та банкоматів
Відео радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував в телеграм.
Андрющенко пише, що отримання готівки в окупованому місті стало справжнім випробуванням: місцеві мешканці вишукуються в довгі черги, щоб отримати гроші з банкоматів чи в поштових відділеннях.
"За де-факто відстуності безготівкового обігу, звичних розрахунків карткою та інших благ цивілізації часів Українського контролю до окупації - прості дії перетворюються на челендж. Знущання над українцями в окупованому Маріуполі не має ані межи, ані точки зупинки", - наголошує Петро Андрющенко.
- Нагадаємо, що вчора, 18 листопада, Петро Андрющенко в етері Еспресо повідомив про збільшення кількості військових РФ у місті в 7-10 разів.
- 7 листопада радник мера Маріуполя писав, що окупанти зводять лінію оборони довкола міста.
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