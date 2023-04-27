Марк Цукерберг: після запуску Reels на основі штучного інтелекту користувачі проводили на 24% більше часу в Instagram
Meta заявила, що збільшила на 3% доходи у першому кварталі року, завдяки запуску Reels на основі штучного інтелекту в Instagram
Про це інформує засновник компанії Meta Марк Цукерберг.
"Наші інвестиції в рекомендації та системи рейтингу привели до багатьох результатів, які ми бачимо сьогодні в нашій системі виявлення, Reels і оголошеннях. Тепер понад 20% вмісту у ваших стрічках Facebook та Instagram рекомендовано ШІ від людей, груп або облікових записів, на які ви не підписалися", - пише Цукерберг.
Повідомляється, що в Instagram приблизно 40% вмісту - рекомендований контент, зокрема і рекламний.
"Відколи ми запустили Reels, завдяки рекомендаціям ШІ час, проведений в Instagram, збільшився більш ніж на 24%. Наша робота зі штучним інтелектом також покращує монетизацію. Ефективність монетизації Reels щоквартально зросла на понад 30% в Instagram і на понад 40% у Facebook. За останні шість місяців щоденний дохід від торгових кампаній Advantage+ зріс у 7 разів", - відзвітував засновник Meta.
Крім того, частина прибутку компанія отримує, коли люди повторно діляться короткими відео.
"Reels продовжує швидко розвиватися як у Facebook, так і в Instagram. Reels також продовжують ставати все більш соціальними: люди щодня публікують Reels понад 2 мільярди разів, подвоївшись за останні шість місяців. Reels також підвищують загальну взаємодію з додатками, і ми вважаємо, що ми також отримуємо частку у короткому відео", - розповів Цукерберг.
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