Маск і Макрон присутні на фіналі ЧС-2022
На фінальний матч ЧС-2022 Аргентина - Франція прибули президент Франції Емманюель Макрон та американський бізнесмен, мільярдер Ілон Маск
Про це вони повідомили у twitter.
"На зв'язку?" - йдеться у дописі президента Франції.
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Ілон Маск оприлюднив відео з голом Аргентини та прокоментував його:
"Чудовий гол Аргентини!" - йдеться у дописі.
- 13 грудня у півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію.
- 14 грудня у другому півфіналі ЧС-2022 збірна Франції перемогла команду Марокко.
- 17 грудня у матчі за третє місце чемпіонату світу - 2022 збірна Хорватії переграла Марокко та виграла бронзові медалі.
- Пізніше 18 грудня стало відомо, що збірні Аргентини та Франції визначилися зі стартовими складами на фінальний матч чемпіонату світу - 2022 з футболу в Катарі.
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