Маск і Макрон присутні на фіналі ЧС-2022

Про це вони повідомили у twitter.

"На зв'язку?" - йдеться у дописі президента Франції.

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Ілон Маск оприлюднив відео з голом Аргентини та прокоментував його:

"Чудовий гол Аргентини!" - йдеться у дописі.

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