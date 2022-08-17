Про це він написав у твіттері.

"Також я купую "Манчестер Юнайтед". Будь ласка", - повідомив він.

10 серпня стало відомо, що Ілон Маск продав акції Tesla на $6,9 млрд на випадок купівлі твіттеру.

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