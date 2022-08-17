Маск має намір купити футбольний клуб "Манчестер Юнайтед"
Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про плани купити футбольний клуб "Манчестер Юнайтед"
Про це він написав у твіттері.
"Також я купую "Манчестер Юнайтед". Будь ласка", - повідомив він.
- 10 серпня стало відомо, що Ілон Маск продав акції Tesla на $6,9 млрд на випадок купівлі твіттеру.
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