Маск вирішив не зупинятися на Україні та запропонувати "мирний план" для КНР та Тайваню.

Не менш сцикливий.

Маск пропонує передати Пекіну частковий контроль над Тайванем. Щось на кшталт угоди по Гонконгу, але м'якішої.

Як обґрунтування, чому потрібно приносити людожерам в жертву мільйони вільних людей, Маск відповів: бо неминучий конфлікт заподіє шкоду Tesla, iPhone Apple Inс. та економіці в цілому.

Отже, якщо десь, в якійсь частині планети хтось сприйняв "мирний план" Маска по війні Росії проти України, як не все так однозначно. То зараз Ілон чітко розставив крапки над "і", й тепер ні в кого немає сумнівів, що він просто гандон.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).

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