Маск заявив, що Цукерберг відмовився від поєдинку з ним у Колізеї

Про це Маск написав у twitter.

"Італія люб’язно запропонувала Колізей. Цук відмовився, я запропонував його дім як "безпечне місце". На жаль, він "мандрував". Чи є місце, де він битиметься?" - написав Маск.

Натомість він заявив, що пожартував про бій із Цукербергом.

Що відомо про війну між Цукербергом і Маском

22 червня Ілон Маск опублікував у Twitter повідомлення, що "готовий до бою у клітці" з Цукербергом. У відповідь на це, Цукерберг оприлюднив пост, у якому попросив надіслати йому адресу майбутнього бою. Напередодні бійки чоловіки також обговорили, хто яким спортом займається.

Після цього модель та дієтологиня Мей Маск, мати мільярдера та власника Twitter відреагувала на рішення сина побитися у клітці. Вона заборонила йому битися з Цукербергом.

Згодом Маск заявив, що запропонований ним бій у клітці з Цукербергом буде транслюватися в прямому етері на X.

Після нещодавньої заяви глави компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска про готовність до "поєдинку в клітці", засновник та генеральний директор Meta Марк Цукерберг запропонував провести бій 26 серпня. Перший відповів, що йому можливо знадобиться операція.

Голова компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск у п'ятницю, 11 серпня, заявив, що домовився з італійською владою про місце проведення бою з засновником та генеральним директором Meta Марком Цукербергом.

Засновник компанії Meta Марк Цукерберг заявив, що Ілон Маск "несерйозно налаштований" на бій і "настав час рухатися далі".