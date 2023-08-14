Про це він написав у мережі Threads.

"Думаю, ми всі можемо погодитися, що Ілон несерйозний, і настав час рухатися далі. Я запропонував справжнє побачення. Дейна Вайт запропонував зробити це законним змаганням заради благодійності. Ілон не підтвердив дату, потім сказав, що йому потрібна операція, а тепер просить провести тренувальне коло на моєму задньому дворі", - зазначив він.

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Цукерберг додав, що якщо Ілон коли-небудь серйозно поставиться до справжньої дати та офіційної події, він знає, як з ним зв'язатися.

"В іншому випадку, час рухатися далі. Я збираюся зосередитися на змаганнях з людьми, які серйозно ставляться до спорту", - додав він.

Своєю чергою, Ілон Маск у twitter прокоментував допис Цукерберга й назвав його "курчам".

"Цук - це курча", - йдеться у дописі.

Що відомо про війну між Цукербергом і Маском

22 червня Ілон Маск опублікував у Twitter повідомлення, що "готовий до бою у клітці" з Цукербергом. У відповідь на це, Цукерберг оприлюднив пост, у якому попросив надіслати йому адресу майбутнього бою. Напередодні бійки чоловіки також обговорили, хто яким спортом займається.

Після цього модель та дієтологиня Мей Маск, мати мільярдера та власника Twitter відреагувала на рішення сина побитися у клітці. Вона заборонила йому битися з Цукербергом.

Згодом Маск заявив, що запропонований ним бій у клітці з Цукербергом буде транслюватися в прямому етері на X.

Після нещодавньої заяви глави компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска про готовність до "поєдинку в клітці", засновник та генеральний директор Meta Марк Цукерберг запропонував провести бій 26 серпня. Перший відповів, що йому можливо знадобиться операція.

Голова компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск у п'ятницю, 11 серпня, заявив, що домовився з італійською владою про місце проведення бою з засновником та генеральним директором Meta Марком Цукербергом.