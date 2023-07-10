Маск заявив, що "цвіт української нації гине в окопах без територіальних здобутків"
Американський мільярдер Ілон Маск висловив думку, що в разі, якщо контрнаступ ЗСУ провалиться, Росія завоює ще більше українських територій
Своїми думками щодо війни в Україні бізнесмен поділився у Twitter.
"Цвіт української та російської молоді довгий час гинув в окопах майже без територіальних здобутків. Яка б сторона не пішла в наступ на міцно укріплені позиції, втратить набагато більше солдатів", - написав Маск.
За його словами, чисельність російської та української армії становить 4:1, тому РФ виграла б війну на виснаження.
"Якщо український наступ провалиться з великими втратами, російська контратака захопить набагато більше території. Тому великого наступу не було", - висловився мільярдер.
- У жовтні 2022 року Маск заявив, що схід України більш прихильний до РФ.
- Минулого місяця ексведучий Fox News Такер Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС. Ілон Маск перепостив цей твіт, тобто фактично підтримав позицію Карлсона.
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