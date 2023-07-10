Своїми думками щодо війни в Україні бізнесмен поділився у Twitter.

"Цвіт української та російської молоді довгий час гинув в окопах майже без територіальних здобутків. Яка б сторона не пішла в наступ на міцно укріплені позиції, втратить набагато більше солдатів", - написав Маск.

За його словами, чисельність російської та української армії становить 4:1, тому РФ виграла б війну на виснаження.

"Якщо український наступ провалиться з великими втратами, російська контратака захопить набагато більше території. Тому великого наступу не було", - висловився мільярдер.