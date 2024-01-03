Масована атака РФ 2 січня: президентка Словаччини Чапутова закликала надати Україні засоби для самооборони

Про це вона написала у соцмережі Х.

"Ще один Новий рік, ще одне звірство. Росія випустила рекордну кількість ракет і безпілотників по містах і селищах України, щоб тероризувати мирне населення", - йдеться у повідомленні.

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На думку Чапутової, найкращим способом гарантувати, що російська агресія не продовжиться в наступному році, буде надання Україні засобів, необхідних для самозахисту.