Масована атака РФ 2 січня: президентка Словаччини Чапутова закликала надати Україні засоби для самооборони
Президентка Словаччини Зузана Чапутова, коментуючи російську масовану повітряну атаку 2 січня, закликала надати Україні засоби для самооборони
Про це вона написала у соцмережі Х.
"Ще один Новий рік, ще одне звірство. Росія випустила рекордну кількість ракет і безпілотників по містах і селищах України, щоб тероризувати мирне населення", - йдеться у повідомленні.
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На думку Чапутової, найкращим способом гарантувати, що російська агресія не продовжиться в наступному році, буде надання Україні засобів, необхідних для самозахисту.
- Ввечері та в ніч на 2 січня росіяни запустили ударні безпілотники по території України після атаки вдень: на Київщині та Миколаївщині працювала ППО. Згодом стало відомо, що Сили оборони знищили усі 35 ударних безпілотників, які атакували Україну.
- Пізніше російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновані будинки. Сили протиповітряної оборони України знищили 72 з 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал" і 3 крилаті ракети типу "Калібр".
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