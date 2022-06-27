Масовані ракетні обстріли є проявом слабкості росіян, - військовий експерт Киричевський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Іван Киричевський зазначив, що з одного боку можна було б повторити банальну думку, що Путін ракетними ударами хоче залякати мирне населення України, але йому це не вдасться.



"Тут можна ще прочитати наступний військово-технічний момент, навіть, якщо взяти ракетні удари по Кременчуку, які нині відбулися по Полтавській області, між моментом спрацювання повітряної тривоги й влучання минуло всього 20 хвилин, і може говорити про те, що по цьому місту росіяни спробували ударити надзвуковими крилатими ракетами типу Х-22 з бомбардувальників ТУ-22М3. Аналогічно тими, якими вони намагалися бити на вихідних по Житомирщині. Прозвучить, можливо занадто специфічно, але у цих ракетних масованих обстрілах починає виявлятися справжня слабкість росіян" – зауважив військовий експерт.



Аналітик зауважив, що вночі росіяни аналогічним бомбардувальником та аналогічною ракетою завдали удар по Одещині.



Киричевський пояснив: "За попереднім моделюванням, рубіж цього пуску знаходиться біля тимчасово окупованого Криму, і вказує, що росіяни можуть добивати такими ракетами до Вінниці та, навіть, Києва. Тобто зрозуміло, якої біди може натворити ракета, яка летить зі швидкістю 3000-4000 км/г з бойовою частиною понад одну тонну. Але росіяни з цього рубежу дістати до Києва чи Вінниці не змогли, а змогли максимум до Одещини".



Військовий експерт відзначив деталі ракетних ударів росіян по Житомирщині, де були задіяні відразу 24 ракети.



"Якщо розібратися, то 12 ракет було запущено Х-22 з бомбардувальника, а інші 12 розподіляють між собою "іскандери" і оперативні тактичні "Точка-У". За своєю стратегічною метою росіяни намагалися бити по військових об'єктах, щоб ослабити наші резерви. Відповідно, напрошується питання, які ще потрібні докази тієї тенденції, що у росіян починають вичерпуватися запаси ракет, якщо для стратегічного удару застосовують тактичні ракети "Точка-У" – підкреслив Киричевський.



Військовий експерт додав, що окремі публічні персонажі попереджували про ракетні обстріли, виходячи з того, що у Чорному морі стояло п'ять кораблів носіїв ракет "Калібр". А коли відбулися ракетні удари, то раптом три кораблі розвернулися назад, натякаючи, що вони могли стояти у морі без ракет і просто відвертати нашу увагу, тому що комплектуючих на "Калібр не напасешся. Така цікава ситуація складається у росіян.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області

Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що якщо по торговому центру в місті Кременчуці влучила ракета Х-22, то це є тероризмом, адже такі ракети можуть відхилятися на відстань кілометра від цілі



