Про це Срна розповів в інтерв'ю виданню "Трибуна".

"Сподіваємось, що Траоре залишиться з нами. Над цим ми також працюємо. Цей хлопець першого дня сказав, що його історія з "Шахтарем" не закінчилася, і він не може просто так піти з команди. Його мати йому сказала, щоб він не кидав "Шахтар", - розповів директор клубу з футболу Даріо Срна.

Лассіна Траоре залишається останнім легіонером зі складу "Шахтаря" до початку повномасштабної війни. Влітку до команди приєднався хорват Невен Джурасек. Всі інші гравці команди - українці.

Трансферна вартість 21-річного Траоре складає 9 млн євро. У 2021 році його купили за 10 млн. На рахунку гравця з Буркіна-Фасо 14 матчів і 9 голів у минулому сезоні.

14 липня "Шахтар" призначив новим головним тренером хорвата Ігора Йовічевіча.

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