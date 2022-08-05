Мати змушує футболіста з Буркіна-Фасо не кидати "Шахтар" і залишитись в Україні
Директор "Шахтаря" з футболу Даріо Срна розповів, що матір форварда Лассіна Траоре просить сина залишитись в українському топ-клубі
Про це Срна розповів в інтерв'ю виданню "Трибуна".
"Сподіваємось, що Траоре залишиться з нами. Над цим ми також працюємо. Цей хлопець першого дня сказав, що його історія з "Шахтарем" не закінчилася, і він не може просто так піти з команди. Його мати йому сказала, щоб він не кидав "Шахтар", - розповів директор клубу з футболу Даріо Срна.
Лассіна Траоре залишається останнім легіонером зі складу "Шахтаря" до початку повномасштабної війни. Влітку до команди приєднався хорват Невен Джурасек. Всі інші гравці команди - українці.
Трансферна вартість 21-річного Траоре складає 9 млн євро. У 2021 році його купили за 10 млн. На рахунку гравця з Буркіна-Фасо 14 матчів і 9 голів у минулому сезоні.
- 14 липня "Шахтар" призначив новим головним тренером хорвата Ігора Йовічевіча.
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