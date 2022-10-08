Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.

"Я не думаю, що майбутні вибори в США можуть щось кардинально змінити в політиці США. Якщо республіканці керуватимуть Палатою представників чи Сенатом, чи і тим і іншим, не думаю, що це змінить політику, чи адміністрацію Байдена, і, чесно кажучи, республіканці в українському питанні неодностайні.

Американський дипломат переконаний, що результати виборів у США не змінять американського курсу на підтримку України у війні проти Росії.

"Перемога Трампа була б на користь Росії, його соратники щонайменше байдуже ставляться до України. Але більшість республіканців залишаються солідарними з Україною. Попри розділеність республіканців, демократи в своїх підтримці Україні – єдині, тому вибори в США не будуть проблемою для України", - сказав Даніел Фрід.

Сполучені Штати Америки готові щомісяця до кінця війни виділяти $1,5 млрд на підтримку економіки України та закликають ЄС до подібних кроків.

Світовий банк оголосив про виділення додаткових 530 мільйонів доларів США для допомоги уряду України.

Президент США підписав закон про $12,3 млрд допомоги Україні.

Джо Байден братиме участь у президентських виборах США, які пройдуть у 2024 році.

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