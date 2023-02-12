Про це він розповів в інтерв'ю Радіо NV.

Лубінець поділився, що отримав інформацію про те, що представник Європейського інституту омбудсмена Йозеф Зігеле особисто забрав двох українських дітей з території Австрії. Він зазначив, що діти перебували в країні абсолютно в законний спосіб: їх взяли на консульський облік в Австрії згідно з усіма конвенціями та повідомили про це австрійську владу.

"Це дітки з Луганської області. Перед тим, як вони потрапили в Австрію, вони деякий час знаходилися у Львівській області. Були всі письмові дозволи від їхніх батьків, щоб відповідні органи України займалися їх переміщенням, щоб вони проживали в Австрії", - розповів Лубінець.

Він додав, що наразі намагаються з'ясувати, як Зігеле забрав дітей і фізично доставив їх у Росію. Припускають, що він зробив це літаком через Анкару.

"Прилетів в Москву, де особисто їх передав представникам РФ. Тобто, знаєте, така доставка по виклику українських дітей з території Європи прямісінько в Москву", - сказав Лубінець.

Також уповноважений ВР з прав людини поділився, що писав два листи до президента Європейського інституту та омбудсмена Сербії Драгона Малкова із вимогою роз'яснити ситуацію. У них він просив скликати засідання та виключити Зігеле з організації.

Утім на всі листи Лубінця надійшли формальні відписки. Зокрема на перший лист надійшла відповідь, що "Зігеле, коли він це робив, то не був представником цієї організації". На другий лист надійшло неофіційне повідомлення через електронну адресу, де написали, що "мені відповідь не можуть надати, бо заблокований робочий комп’ютер".

"Після цього зрозумів, що президент цієї організації Драго Мілков підтримує дії Йозефа Зігеле, а я знаходитися в лавах цієї організації не можу", - зауважив Лубінець.

Після цього він написав відкритий лист до всіх членів організації, у якому закликав їх вийти з її лав. Згодом Лубінець публічно розірвав свій членський квиток. Також він подякував омбудсменам Латвії та Литви, які також вийшли з Європейського інституту, та наголосив, що зараз низка інших українських колег готуються покинути організацію.

"Вважаю, що всі, хто своїми діями можуть в якомусь сенсі підтримувати зв’язок з країною-терористкою, повинні тоді публічно про це казати. І хай суспільство їхніх країн надає їм оцінку", - наголосив Лубінець.

Також він відзначив швидку реакцію австрійської влади на скандал із незаконним вивезенням дітей на територію Росії. За його словами, вже відкрите кримінальне провадження, а Зігеле вже призупинили адвокатське посвідчення. Крім того, у нього вилучили комп'ютеру техніку, яку зараз перевіряють.

"Я маю надію, що Зігеле буде на лаві підсудних, як людина, яка безпосередньо прийняла участь в викраденні двох українських дітей. А саме так я трактую цю ситуацію. Він фізично викрив українських дітей і передав їх представникам країни-терориста РФ", - підсумував Лубінець.