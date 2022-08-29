Майже 65 тисяч бізнесів працюють на тимчасово окупованих територіях України, — Опендатабот
На тимчасово окупованих територіях нині працюють 64 814 компаній України
Про це "Опендатабот" повідомили на сайті 29 серпня.
64 814 бізнесів – це близько 5% від загальної кількості зареєстрованих юридичних осіб в Україні.
Компанії змушені переглянути свої повсякденні бізнес-процеси через повномасштабну війну. Подекуди необхідно змінити місце реєстрації, щоб почати працювати наново. Переміщення свого бізнесу в більш безпечні регіони наразі не є обов'язковим. Це рішення залишається за його власником.
Однак для тих бізнесів, що лишаються на території зі статусами: "тимчасово окуповані", "перебувають в оточенні (блокуванні)", "на яких тривають активні бойові дії", можуть застосувати певні податкові обмеження. Так у Райффайзен Банку повідомляють, що податки із суми отриманого доходу буде сплачувати контрагент підприємця, а не він сам.
Також "Опендатабот" надав змогу громадянам України перевірити статус компанії.
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