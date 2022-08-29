Майже 65 тисяч бізнесів працюють на тимчасово окупованих територіях України, — Опендатабот

Про це "Опендатабот" повідомили на сайті 29 серпня.

64 814 бізнесів – це близько 5% від загальної кількості зареєстрованих юридичних осіб в Україні.

Компанії змушені переглянути свої повсякденні бізнес-процеси через повномасштабну війну. Подекуди необхідно змінити місце реєстрації, щоб почати працювати наново. Переміщення свого бізнесу в більш безпечні регіони наразі не є обов'язковим. Це рішення залишається за його власником.

Однак для тих бізнесів, що лишаються на території зі статусами: "тимчасово окуповані", "перебувають в оточенні (блокуванні)", "на яких тривають активні бойові дії", можуть застосувати певні податкові обмеження. Так у Райффайзен Банку повідомляють, що податки із суми отриманого доходу буде сплачувати контрагент підприємця, а не він сам.

Також "Опендатабот" надав змогу громадянам України перевірити статус компанії.

24 червня Уряд анонсував три грантові програми підтримку українського бізнесу в межах проєкту "єРобота". А вже 16 серпня Уряд виділив 324 бізнесам України грантові кошти.

23 серпня Шмигаль заявив, що до роботи в Україні повернулося 80% підприємств.