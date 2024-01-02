Майже 700 азовців досі залишаються у катівнях ворога, - мати військовополоненого захисника Маріуполя

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Спільнота родин бійців ОЗСП "Азов" вже 20-й місяць ніякої інформації немає щодо захисників Маріуполя, які перебувають у полоні. Родини не знають про місце перебування, у якому стані бійці, чи живі вони взагалі. Після припинення оборони Маріуполя в травні 2022 року всі оборонці Азовсталі, близько 2,5 тис. людей, опинилися у полоні. За цей час п'яту частину звільнили, але на сьогодні майже 2 тис. оборонців у полоні, там є представники різних підрозділів. Також майже 700 азовців досі залишаються у катівнях ворога", - розказала мати військовополоненого захисника Маріуполя.

За її словами, для спілкування з ООН та Червоним Хрестом потрібно мати сталеві нерви, тому що ту інформацію, яку надають ці організації, є дуже обмеженою та куцою. Є поодинокі випадки, коли Червоний Хрест телефонує родинам. Їй особисто передзвонили у травні 2023 року і повідомили, що російська сторона підтвердила перебування її сина у полоні, однак про місце та стан його здоров'я нічого невідомо.

"В Україні родини спілкуються з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, через який можуть отримати якусь інформацію або консультацію. Родини їздять на різні заходи й в ООН, і в ОБСЄ, щоб рідні швидше повернулися. А ті, хто ще залишаються у полоні, щоб для них були хоча б людські умови, щоб людей не били, не морили голодом, щоб до них не застосовувалися тортури. Бо, розмовляючи з тими, хто виходить з полону, бачимо, що ситуація з українськими військовополоненими є кричущою", - підкреслила Наталя Кравцова.