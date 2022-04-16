Майже всі багатоповерхівки звільненої Охтирки наразі не придатні до проживання, - мер міста

Про це заявив мер Павло Кузьменко в інтерв'ю Укрінформу, що вийшло сьогодні, 16 квітня 2022 року, передає Еспресо.TV.

"У нас, фактично, майже всі багатоповерхівки у місті, загалом 120, не придатні для проживання на цей момент. У відсотків 25-30 є пошкодження від прямих обстрілів, там немає вікон, дверей, балконів… А відсотків 70-75 уражені холодом – через відсутність теплопостачання порозмерзалися батареї, труби подачі води. Місцева влада і комунальні служби не можуть самостійно проникати у квартири, господарі повиїжджали, тому важко провести точну оцінку стану систем тепло- і водопостачання. Після перевірки усіх десятків тисяч квартир уже можна буде щось конкретніше говорити", - сказав охтирський міський голова.



За його словами, тим, хто повертається до міста, й "вимагає відновити водопостачання" спершу потрібно усім під'їздом "перевірити стан системи", аби не затопити сусідів.



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"Чому це важливо? Бо люди повертаються додому, вимагають відновити водопостачання, комунальні служби воду подають і починаються підтоплення з верхніх поверхів. Неодноразово зверталися до мешканців, аби збиралися всім під’їздом, будинком, спочатку перевіряли стан систем, а вже потім відновлювали подачу води. На жаль, люди нас не чують.

Щоби перевірити квартири без господарів місцевій владі самостійно, потрібно у кожному окремому випадку звертатися до суду, це фізично поки неможливо, ще і зважаючи, що суди переведені до іншої області", - пояснив Павло Кузьменко.

Окрім того, в Охтирці постраждало багато приватного сектору.

"По приватним одноповерховим будівлям є пошкодження двох-трьох десятків будинків по кожному напрямку виходу з міста, а таких напрямків - вісім", - зазначив Кузьменко.



Інфраструктуру - центральну подачу газу, води й відведення стоків, за його словами, "відновлено не капітально, а аварійно".



"Це тимчасово", - додав Павло Кузьменко.





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