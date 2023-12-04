Медійний хайп на Безуглій, ймовірно, толерується ОП, - нардеп Осадчук
Медійний хайп на Безуглій потрібно розглядати не лише як повідомлення від народного депутата, а відповідне бажання Офісу президента
Таку думку висловив народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук в етері телеканалу Еспресо.
"Всі ці "медійні хвилі", які неадекватно запускаються деякими представниками партії влади, толеруються ОП і є величезною проблемою. Ще трохи і ми будемо обговорювати формат проведення військових операцій у статусі якихось громадських слухань", - зазначив він.
За його словами, президент України Зеленський мав би навести лад в інформаційному хаосі.
"Це дуже просто зробити, наприклад, у щоденних зверненнях. Безумовно, кожен політик може мати свою точку зору і має її відстоювати. Але під час великої війни треба 10 разів подумати, перед тим як щось казати чи робити. Варто задати собі запитання, чи допомагає нам це закінчити війну на наших умовах чи ні", - додав нардеп.
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“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, - написала Безугла.
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