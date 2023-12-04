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Ексклюзив

Медійний хайп на Безуглій, ймовірно, толерується ОП, - нардеп Осадчук

4 грудня, 2023 понедiлок
20:35
Суспільство Безугла

Медійний хайп на Безуглій потрібно розглядати не лише як повідомлення від народного депутата, а відповідне бажання Офісу президента

Таку думку висловив народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук в етері телеканалу Еспресо.

"Всі ці "медійні хвилі", які неадекватно запускаються деякими представниками партії влади, толеруються ОП і є величезною проблемою. Ще трохи і ми будемо обговорювати формат проведення військових операцій у статусі якихось громадських слухань", - зазначив він.

За його словами, президент України Зеленський мав би навести лад в інформаційному хаосі. 

"Це дуже просто зробити, наприклад, у щоденних зверненнях. Безумовно, кожен політик може мати свою точку зору і має її відстоювати. Але під час великої війни треба 10 разів подумати, перед тим як щось казати чи робити. Варто задати собі запитання, чи допомагає нам це закінчити війну на наших умовах чи ні", - додав нардеп.

  • Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.
    “Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, - написала Безугла.

  • У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

  • Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

  • Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

  • Народна депутатка України Оксана Савчук вважає, що Мар'яна Безугла свідомо здійснює інформаційні вкиди, тому що вони санкціоновані, аби зрозуміти реакції та настрої в суспільстві.

  • Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", висловив думку, що заступниця голови комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла може діяти в інтересах третьої сторони.

Україна
політика
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Слуга народу
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