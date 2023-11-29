Заяви Безуглої шкодять "Слузі Народу", вона може діяти в інтересах третьої сторони, - військово-політичний оглядач Коваленко

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Якби це було саме промацування з боку президентської команди, то виникає питання вже все промацано, можливо зупиніться. Це викликає думку, що сама ця пані нардепка (Безугла, - ред.) у цьому випадку діє в інтересах зовсім інших сил, бо кожен її пост, заява шкодять "Слузі Народу" і досить серйозна шкодять, її повинні були б вже нібито як зупинити, щоб рейтинг не знижувався - це логічно", - заявляє військово-політичний оглядач.

Коваленко не виключає думку про те, що там є третя сторона, яка на це впливає.

"Також викликають в мене сумніви те, що команда Зеленського завжди дуже швидко реагувала на якісь ось такі прояви інформаційно, коли на неї відбувалися напади чи коли вони повинні були робити ось такі інформаційні хвилі. У цій ситуації позиція не зрозуміла, коли Офіс президента загально тримає не те що паузу, а взагалі мовчання з цього приводу. Так, деякі представники партії висловлювалися щодо даної нардепки, але при цьому вони не є уповноважені рівня робити якісь офіційні заяви від сторони президенту чи Офісу", - підкреслює експерт.

Військовий оглядач додав, що ситуація щодо заступниці голови комітету з нацбезпеки Мар'яни Безуглої незрозуміла і доцільно було б провести відповідне розслідування.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, - написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Народна депутатка України Оксана Савчук вважає, що Мар'яна Безугла свідомо здійснює інформаційні вкиди, тому що вони санкціоновані, аби зрозуміти реакції та настрої у суспільстві.