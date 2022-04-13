Медведчука можна обміняти, якщо Путін скаже, що росіяни на війні своїх кумів не кидають, - Бобиренко

Політолог розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Я б запропонував обміняти Віктора Медведчука, якщо президент Росії Путін захоче сказати, що для нього кум - це цінність, що росіяни на війні своїх кумів не кидають", - зазначив Бобиренко.



Експерт додав, що кума Путіна Віктора Медведчука можна було б обміняти на усіх кримських татар, яких росіяни ловлять і відправляють за ґрати, злочинно звинувачуючи їх у нелюбові до Росії.



"Або ж зберімо пул українських політичних зрадників та обміняємо на наших героїв, які сидять у РФ за те, що не люблять Росію, а люблять Україну. Махнемо не дивлячись", - зауважив Віктор Бобиренко.

Нагадаємо, 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука.

13 квітня у МВС України виступили з пропозицією спочатку засудити Медведчука, а лише потім обмінювати на полонених.

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти затриманого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських полонених.

Заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що приниження кума Путіна Віктора Медведчука є великим ляпасом для президента Росії.