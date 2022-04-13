Медведчука можна обміняти, якщо Путін скаже, що росіяни на війні своїх кумів не кидають, - Бобиренко
Експерт Бюро аналізу політики, політолог Віктор Бобиренко вважає, що Віктора Медведчука можна обміняти у тому випадку, якщо президент Росії Путін скаже, що росіяни на війні своїх кумів не кидають
Політолог розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Я б запропонував обміняти Віктора Медведчука, якщо президент Росії Путін захоче сказати, що для нього кум - це цінність, що росіяни на війні своїх кумів не кидають", - зазначив Бобиренко.
Експерт додав, що кума Путіна Віктора Медведчука можна було б обміняти на усіх кримських татар, яких росіяни ловлять і відправляють за ґрати, злочинно звинувачуючи їх у нелюбові до Росії.
"Або ж зберімо пул українських політичних зрадників та обміняємо на наших героїв, які сидять у РФ за те, що не люблять Росію, а люблять Україну. Махнемо не дивлячись", - зауважив Віктор Бобиренко.
- Нагадаємо, 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука.
- 13 квітня у МВС України виступили з пропозицією спочатку засудити Медведчука, а лише потім обмінювати на полонених.
- Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти затриманого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських полонених.
- Заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що приниження кума Путіна Віктора Медведчука є великим ляпасом для президента Росії.
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