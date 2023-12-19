"Медведчука вже немає в Україні, але він тепер "присутній" в політиці Сербії", - керівниця проєкту "Балканський оглядач"

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"У новому парламенті Сербії буде людина з партії, яку нібито заснував Віктор Медведчук. Тобто Медведчука вже немає в Україні, але він тепер присутній в політиці Сербії. Це говорить про те, що Росія активізує свій гібридний наступ на Балканський регіон й насамперед у Сербії", - наголосила Іщенко.

Керівниця проєкту "Балканський оглядач" також додала, що сербська опозиція програла на загальнонаціональному рівні партії влади з результатом, який не підлягає сумніву.

"У партії влади приблизно 46%, в опозиції лише 23%. Тому загальнонаціональні результати виборів не підлягають оскарженню за виключенням того, що відбувалося у Белграді під час голосування. Тому, що у Белграді відбувалися масові порушення. Влада звозила виборців з Боснії й Герцеговини. Так, у них є сербські паспорти. Так, вони мають право голосувати на виборах до парламенту, але цим людям терміново оформлювали прописку саме в Белграді. Тому опозиція вийшла на протест, але він був нечисленний", - зауважила Іщенко.