"Медведчука вже немає в Україні, але він тепер "присутній" в політиці Сербії", - керівниця проєкту "Балканський оглядач"
Керівниця проєкту "Балканський оглядач" Наталія Іщенко зазначила, що під час парламентських виборів у Сербії відбулися численні порушення
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"У новому парламенті Сербії буде людина з партії, яку нібито заснував Віктор Медведчук. Тобто Медведчука вже немає в Україні, але він тепер присутній в політиці Сербії. Це говорить про те, що Росія активізує свій гібридний наступ на Балканський регіон й насамперед у Сербії", - наголосила Іщенко.
Керівниця проєкту "Балканський оглядач" також додала, що сербська опозиція програла на загальнонаціональному рівні партії влади з результатом, який не підлягає сумніву.
"У партії влади приблизно 46%, в опозиції лише 23%. Тому загальнонаціональні результати виборів не підлягають оскарженню за виключенням того, що відбувалося у Белграді під час голосування. Тому, що у Белграді відбувалися масові порушення. Влада звозила виборців з Боснії й Герцеговини. Так, у них є сербські паспорти. Так, вони мають право голосувати на виборах до парламенту, але цим людям терміново оформлювали прописку саме в Белграді. Тому опозиція вийшла на протест, але він був нечисленний", - зауважила Іщенко.
- 17 грудня у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Сербська прогресивна партія чинного президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу, однак опозиція заявила про порушення та фальсифікацію голосування.
- 18 грудня міжнародна моніторингова місія заявила, що керівна в Сербії Сербська прогресивна партія (SNS) несправедливо перемогла на позачергових парламентських виборах через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Олександра Вучича та підкуп виборців.
- У Белграді 18 грудня зібрались тисячі прихильників руху "Сербія проти насильства", які протестують проти фальсифікацій на виборах у сербській столиці.
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