Медведєв назвав дії Пригожина "зрежисованим держпереворотом"
Заступник голови російського радбезу Дмитро Медведєв заявив, що заколот Пригожина є добре продуманою і спланованою операцією, мета якої - захоплення влади в Росії
Про це заступник голови російського радбезу Дмитро Медведєв заявив російським журналістам.
"Розвиток подій свідчить про те, що дії осіб, що організували військовий переворот, повністю вписуються у сценарій зрежисованого державного перевороту", - заявив Медведєв.
Також він додав, що збройний переворот є "добре продуманою і спланованою операцією", метою якої є захоплення влади в країні.
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