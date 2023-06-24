Медведєв назвав дії Пригожина "зрежисованим держпереворотом"

Про це заступник голови російського радбезу Дмитро Медведєв заявив російським журналістам.

"Розвиток подій свідчить про те, що дії осіб, що організували військовий переворот, повністю вписуються у сценарій зрежисованого державного перевороту", - заявив Медведєв.

Також він додав, що збройний переворот є "добре продуманою і спланованою операцією", метою якої є захоплення влади в країні.