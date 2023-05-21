Медведєв прибув на переговори до В'єтнаму
У неділю, 21 травня, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв прибув до Ханою, що у В'єтнамі, де 22 числа мають пройти переговори з урядом країни
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
Зазначається, що уряд В'єтнаму обговорить з Медвєдєвим міжрегіональне співробітництво та війну в Україні.
- 16 травня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав Литву, Латвію та Естонію "російськими провінціями", а Польщу - "тимчасово окупованою".
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