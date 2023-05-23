Медведєв зажадав від США компенсації за зруйновані росіянами Бахмут і Маріуполь
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв зажадав від США компенсації за Бахмут і Маріуполь Донецької області, які зруйнувала російська окупаційна армія
Про це він сказав в інтерв'ю росЗМІ.
За словами Медведєва, США мають компенсувати Росії збитки за підрив "Північного потоку", до якого керівництво РФ вважає причетними американців.
"І не тільки цей збиток. Нехай повертають кошти для відновлення Артемівська (Бахмута, – ред.), Маріуполя та маси інших місць, які були зруйновані за їхньою допомогою та підтримкою. За їхні гроші", - заявив заступник голови радбезу РФ.
Раніше російські окупанти зізнавалися, що цілеспрямовано руйнують українські міста, аби не залишити жодного сховку для ЗСУ.
Фото: скріншот
- На початку травня Медведєв закликав убити президента України Володимира Зеленського.
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