"Мене обдурили": Саакашвілі написав лист з тюремної лікарні
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що його обманом змусили залишити в'язницю
Про це він написав у Facebook.
"Мене обдурили після того, як сказали, що повезуть до звичайної міської поліклініки. Я скасував зустріч із лікарями, зустріч з мамою й дітьми", - заявив Міхеїл Саакашвілі.
Саакашвілі повідомив, що попри опір з його боку, співробітники в'язниці почали його вивозити, а також вводити медичні препарати.
За словами експрезидента Грузії, до лікарні його перевели за вказівкою Путіна, щоб знищити.
"Метою мого переведення сюди однозначно є моє фізичне знищення за вказівкою Путіна", - написав Саакашвілі.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала іноземні держави "рішуче засудити" дії Грузії щодо Міхеіла Саакашвілі.
- Президентка Грузії заявила, що не помилує Міхеіла Саакашвілі.
- 5 листопада редакторка News Georgia Ія Барателі повідомила, що стан Міхеіла Саакашвілі погіршився.
- 8 листопада Міхеїл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, заявив, що помре від голоду, щоб звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.
- Згодом, ув'язненого в Грузії експрезидента Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перевезли до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
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