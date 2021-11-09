"Мене обдурили": Саакашвілі написав лист з тюремної лікарні

Про це він написав у Facebook.



"Мене обдурили після того, як сказали, що повезуть до звичайної міської поліклініки. Я скасував зустріч із лікарями, зустріч з мамою й дітьми", - заявив Міхеїл Саакашвілі.



Саакашвілі повідомив, що попри опір з його боку, співробітники в'язниці почали його вивозити, а також вводити медичні препарати.



За словами експрезидента Грузії, до лікарні його перевели за вказівкою Путіна, щоб знищити.



"Метою мого переведення сюди однозначно є моє фізичне знищення за вказівкою Путіна", - написав Саакашвілі.



Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала іноземні держави "рішуче засудити" дії Грузії щодо Міхеіла Саакашвілі.

Президентка Грузії заявила, що не помилує Міхеіла Саакашвілі.

5 листопада редакторка News Georgia Ія Барателі повідомила, що стан Міхеіла Саакашвілі погіршився.

8 листопада Міхеїл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, заявив, що помре від голоду, щоб звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Згодом, ув'язненого в Грузії експрезидента Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перевезли до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

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