Я помру від голоду, щоб звільнити Грузію - Саакашвілі з в'язниці
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, заявив, що помре від голоду, щоб звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Він заявив, що помре від голоду, щоб своїм прикладом звільнити Грузію, зберегти її європейський шлях і "зняти з кігтів" російських олігархів.
Також він попросив зосереджувати увагу не на його здоров'ї, а на питанні вкрадених виборів і поверненні влади грузинському народові.
"Ось чому це абсолютно неприпустимо і прошу всіх не робити моє здоров'я головним питанням порядку денного, не висвітлювати моє голодування, головна мета: питання вкрадених виборів та повернення уряду грузинському народу. Мій голод — це спосіб його досягти, і його не можна просунути далі за мету", - написав Саакашвілі.
Він порівняв своє ув'язнення зі смертною карою.
"У 1998 році я був головою Правового комітету парламенту. За моєї ініціативи було ухвалене історичне рішення про скасування смертної кари у Грузії. Я й уявити не міг, що через роки у країні відновлять страту, і, за іронією долі, відновлять її мені . Нічого страшного, усіляке буває, але зло ніколи не може наздогнати добро", - заявив колишній грузинський президент.
- 1 жовтня прем'єр Грузії заявив про затримання Міхеїла Саакашвілі. Після цього Міхеїл Саакашвілі оголосив голодування.
- Згодом, адвокат заявив про погіршення стану здоров'я колишнього очільника Грузії.
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала іноземні держави "рішуче засудити" дії Грузії щодо Міхеіла Саакашвілі.
- Президентка Грузії заявила, що не помилує Міхеіла Саакашвілі.
- У Грузії під в'язницею, де утримують Міхеїла Саакашвілі, відбулась акція протесту.
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