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Головна Спорт Менеджер Усика заявив, що рефері у бою з Джошуа вкрав в українця нокаут

Менеджер Усика заявив, що рефері у бою з Джошуа вкрав в українця нокаут

28 вересня, 2021 вiвторок
08:42
Спорт Олександр Усик (праворуч) та Ентоні Джошуа

Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас обурився, що у бою українця проти Ентоні Джошуа рефері дав гонг на 6 секунд раніше та врятував британця від нокауту

Про це Клімас написав у Instagram.  

Він виклав відео останніх секунд бою на якому помітно, що рефері в рингу зупинив бій на 6 секунд раніше, в момент, коли Усик притиснув Джошуа до канатів та був близький, аби нокаутувати суперника.  

"Просто цікаво, хто за це відповідає? На жаль, в кінцівці в Усика просто забрали щонайменше 6 секунд. І ці 6 секунд могли призвести до нокауту", - написав Клімас. 

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

 


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Бокс
Олександр Усик
нокаут
Ентоні Джошуа
Егіс Клімас
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