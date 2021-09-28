Менеджер Усика заявив, що рефері у бою з Джошуа вкрав в українця нокаут
Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас обурився, що у бою українця проти Ентоні Джошуа рефері дав гонг на 6 секунд раніше та врятував британця від нокауту
Про це Клімас написав у Instagram.
Він виклав відео останніх секунд бою на якому помітно, що рефері в рингу зупинив бій на 6 секунд раніше, в момент, коли Усик притиснув Джошуа до канатів та був близький, аби нокаутувати суперника.
"Просто цікаво, хто за це відповідає? На жаль, в кінцівці в Усика просто забрали щонайменше 6 секунд. І ці 6 секунд могли призвести до нокауту", - написав Клімас.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що за умовами контракту на перший бій з Ентоні Джошуа, українець має негайно провести з британцем реванш.
- 27 вересня промоутер Едді Хірн повідомив, що бій-реванш Ентоні Джошуа проти Олександра Усика відбудеться у лютому.
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