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Менш ніж за два тижні окупанти пошкодили в Україні понад 400 об’єктів у 16 регіонах, серед них енергетичні

21 жовтня, 2022 п'ятниця
17:54
Економіка енергетичні системи

В Україні російські загарбники менш ніж за два тижні пошкодили у 16 областях понад 400 об’єктів, серед них енергетичні

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

"З 10 до 20 жовтня в результаті обстрілів пошкоджено понад 400 об’єктів у 16 регіонах нашої країни, серед яких десятки енергетичних об’єктів", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр повідомив, що для ліквідації наслідків обстрілів збільшили кількість ремонтних бригад і закупили додаткове обладнання. Допомогу в цьому надають країни-партнери.

"$55 млн виділено США для ремонту й технічного обслуговування газових труб, а також надання електрогенераторів, альтернативних джерел палива для соціальної інфраструктури. €70 млн передбачають Нідерланди. Данія допомагає з опалювальним сезоном на Миколаївщині.
Маємо попередні домовленості з Норвегією та Великою Британією про постачання газу, особливо в разі критичної потреби взимку. ЄС та Канада так само підключаються до допомоги.

Оператори системи розподілу з Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших країн передають нашому "Укренерго" генератори, трансформаторне обладнання, проводи, ізолятори для ліній електропередач і багато іншого обладнання", - додав Шмигаль.

Також прем'єр-міністр України наголосив, що країни-партнери допомагають протягом декількох місяців, завдяки цьому країна швидше відновлює постання електроенергії.

  • Станом на 8 серпня 2022 року вартість задокументованих збитків інфраструктури після повномасштабного російського вторгнення становить $110,4 млрд, а сума для відновлення зросла до $188 млрд.
  • В Україні знищено понад 400 обʼєктів критичної інфраструктури, які забезпечують теплопостачання та постачання гарячої води.
  • Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі. Відтак, по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.
  • 18 жовтня Шмигаль повідомив, що під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%.
  • Російські енергетики готували нещодавні удари по українській інфраструктурі. Повідомляється, що це найбільша інфраструктурна атака в історії людства. 

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Польща
ЄС
Італія
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Канада
Бельгія
окупанти
США
Денис Шмигаль
Велика Британiя
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