Мер Дніпра розповів про відновлювальні роботи в будинку, в який влучила ракета

Про це в telegram повідомляє міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Зараз із теплом і водою вже 16 під'їздів! У інших тривають роботи. Електропостачання поновили у 15 під'їздах. За вихідні під’єднаємо ще один у п’ятому корпусі. Газ подається до 13 під'їздів. Також відновили роботу вже 14 ліфтів. Замінили майже сотню вибитих вікон. Ті, що на черзі, стоять зміцнені та затягнуті плівкою. Не лише в будинку, а й в прилеглому гуртожитку державної академії фізкультури та спорту", - йдеться в дописі мера.

Окрім цього, Філатов також додав, що решту робіт буде відновлено після закінчення інструментального обстеження.

Зокрема за його словами, вже зараз люди потроху повертаються до власних осель.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.

О 13:00 17 січня у Дніпрі закінчились пошуково-рятувальні роботи, в ході яких було врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Всього під час трагедії загинуло 45 осіб, з них 6 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей.

Станом на 18 січня безвісти зниклими вважали 17 людей.

Зниклими безвісти через удар РФ по багатоповерхівці в Дніпрі вважаються 11 людей. Окрім того, поліція прийняла 560 заяв за фактом пошкодженого внаслідок удару майна.

Станом на 19 січня внаслідок ворожого ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі відомо про 46 загиблих українців.

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