Про це Іван Федоров написав у Telegram, долучивши скани свого звернення.

Міський голова сказав, що російські військові створюють загрози аварії на Запорізькій АЕС, які можуть спровокувати ядерну катастрофу, а це означає, що необхідно "бути на крок попереду та захистити мешканців міста від можливого радіаційного забруднення".

За словами Федорова, мерія готова коштом місцевого бюджету закупити та поширити серед мелітопольців йодид калію — медпрепарат, необхідний для захисту від небезпечного накопичення радіоактивного йоду в щитоподібній залозі людини.

Організувати такий коридор вкрай складно, оскільки російські військові вже четвертий місяць не узгоджують його і "у міста не має можливості доставляти до Мелітополя гуманітарний вантаж", - написав міський голова.

"Саме тому я звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста із терміновим проханням допомогти організувати "зелений коридор" та направити жителям тимчасово окупованих територій медпрепарат, який може врятувати життя", - пояснив Іван Федоров.

11 серпня рашисти кілька разів обстріляли Запорізьку атомну електростанцію та території поблизу. Під час чергового обстрілу влучили неподалік першого енергоблока і пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків.

Володимир Зеленський на Донорській конференції союзників України з країн Північної Європи заявив, що Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, і за фактичними наслідками це може бути ще катастрофічніше, ніж Чорнобиль, а по суті – тим же, що й застосування Росією ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 11 серпня сказав, що Росія використовує Запорізьку АЕС для шантажу та висування своїх умов і тільки звільнення атомної електростанції від російських військ може гарантувати безпеку для Європи.

10 серпня голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, з яких областей можуть евакуювати жителів у випадку ймовірної аварії на ЗАЕС.

5 серпня російські військові обстріляли ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

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