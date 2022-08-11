Мер окупованого Мелітополя вимагає "зеленого коридору" для доправлення йодиду калію через загрозу аварії на ЗАЕС
Мер Мелітополя Іван Федоров звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста із проханням допомогти організувати "зелений коридор", щоб привезти мешканцям міста йодид калію
Про це Іван Федоров написав у Telegram, долучивши скани свого звернення.
Міський голова сказав, що російські військові створюють загрози аварії на Запорізькій АЕС, які можуть спровокувати ядерну катастрофу, а це означає, що необхідно "бути на крок попереду та захистити мешканців міста від можливого радіаційного забруднення".
За словами Федорова, мерія готова коштом місцевого бюджету закупити та поширити серед мелітопольців йодид калію — медпрепарат, необхідний для захисту від небезпечного накопичення радіоактивного йоду в щитоподібній залозі людини.
Організувати такий коридор вкрай складно, оскільки російські військові вже четвертий місяць не узгоджують його і "у міста не має можливості доставляти до Мелітополя гуманітарний вантаж", - написав міський голова.
"Саме тому я звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста із терміновим проханням допомогти організувати "зелений коридор" та направити жителям тимчасово окупованих територій медпрепарат, який може врятувати життя", - пояснив Іван Федоров.
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- 5 серпня російські військові обстріляли ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.
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